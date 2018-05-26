Мужчина приходил в кооператив через реку
В январе в правоохранительные органы обратился житель Читы с сообщением о краже имущества. Из его нежилого дачного дома были похищены электротовары и постельные принадлежности. По факту кражи с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ингодинский» УМВД по Чите установили, что кражу совершил 33-летний житель посёлка Песчанка. Он через реку Ингоду пришёл в дачный кооператив.
Также установлена причастность задержанного к покушению на кражу с двух других дачных домов. Подозреваемый разбил в одном оконное стекло, проник внутрь, но ценного имущества не обнаружил.
Подозреваемый признался в совершённых преступлениях. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите нашли дачного вора
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Трое читинцев уже ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов
За сутки в республике произошло два пожара
Уже несколько дней в республике не регистрируют действующих очагов
Женщина оштрафована за рукоприкладство
Население левобережья оставалось без электричества целыми улицами и дачными товариществами
Также преступники прихватили из закрытого заведения технику
Кяхтинский районный суд вынес приговор за попытку провезти патроны в соседнюю страну
В Усолье-Сибирском накануне вечером из окна второго этажа дома, расположенного на проспекте Космонавтов, выпал трёхлетний мальчик
Проверки мест хранения, переработки и реализации рыбной продукции, проведённые природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Росрыболовства, Роспотребнадзора, ветеринарии, вскрыли факты незаконного оборота омуля
Сегодня в 12.40 в отдел МВД обратилась женщина с сообщением о том, что накануне в 17.00 трое ее сыновей – 8, 9 и 11 лет ушли на рыбалку на озеро Гусиное и не вернулись
В УМВД по Чите обратился 29-летний мужчина, который сообщил о совершенном преступлении
В Шелеховском районе Приангарья полицейские устанавливают причины и обстоятельства автомобильной аварии с участием грузовой машины «Ивеко» и микроавтобуса «Истана»
Она заявила, что пятеро незнакомых мужчин два дня удерживали её в неизвестном доме и беспрерывно насиловали
Женщина поставила гаджет на зарядку
Также мужчина публично нецензурно оскорбил правоохранителя