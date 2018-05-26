В Чите нашли дачного вора

Мужчина приходил в кооператив через реку



В январе в правоохранительные органы обратился житель Читы с сообщением о краже имущества. Из его нежилого дачного дома были похищены электротовары и постельные принадлежности. По факту кражи с причинением значительного ущерба было возбуждено уголовное дело.



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ингодинский» УМВД по Чите установили, что кражу совершил 33-летний житель посёлка Песчанка. Он через реку Ингоду пришёл в дачный кооператив.



Также установлена причастность задержанного к покушению на кражу с двух других дачных домов. Подозреваемый разбил в одном оконное стекло, проник внутрь, но ценного имущества не обнаружил.



Подозреваемый признался в совершённых преступлениях. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

