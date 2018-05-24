Забайкальский хирург переехал в Улан-Удэ: Я не убийца и никуда не убегал!

История хирурга Петровск-Забайкальской районной больницы Игоря Машукова облетела всю страну. Врача подозревают в смерти пациентки Ирины Земляковой



Долгожданная беременность для молодой женщины обернулась несчастьем - оказалась внематочной - и потребовала срочной операции. Об этом вмешательстве Игоря Николаевича попросил лечащий врач-гинеколог Ирины. И Машуков оказал оперативную помощь. Родители женщины уверяют – сразу после выписки она почувствовала себя плохо. На спине образовался синяк, который с каждым днем становился все больше.



- Никто внимания не обращал. То, что у нее гемоглобин упал, что у нее давления не было – никто на это не обращал внимания. Она все время жаловалась, что у нее сильно болит спина. Мало того, что шрам кровоточит, еще и сильно болит спина. Она у нас в гробу красивее лежала, чем там, в хирургии. Заходила медсестра какая-то, стали говорить ей, что спина болит. Машуков распорядился, чтобы дали ей второй матрас. От неудобной кровати синяк и кожа нежная, - говорит Виталий Изотов, Ольга Землякова, родители Ирины Земляковой:.



Позже Ирина попала в неврологию, где ей провели обследование и выяснили: причина синяка на спине – кровотечение за брюшной полостью. Понадобилась новая операция. Её молодая женщина уже не пережила.



- По данному факту проводилась проверка министерством здравоохранения Забайкальского края. Минздрав пришел к категорическим выводам о виновности со стороны врача-хирурга. Была нарушена преемственность. Почему её по непонятным причинам положили в неврологическое отделение? Врачи должны были выявить факт появления синяка с первичным хирургическим вмешательством. По данным проверки, врачей привлекли к дисциплинарной ответственности. По данным патологоанатома, также указаны многочисленные нарушения. Хирург проявил полный непрофессионализм и не обратил внимания на низкие показатели гемоглобина. Это элементарные знания, которые должен знать каждый хирург. И патологоанатомы это указывают, - поясняет Анастасия Коптеева, руководитель Забайкальского правозащитного центра.



Делом доктора Машукова занимался следственный комитет по Забайкальскому краю. И выводы неутешительны для врача. Причем Машукова органы следствия обвиняют не в одном, а в двух преступлениях.





- Следствием инкриминируется Машукову совершение двух преступлений – это причинение смерти по неосторожности вследствие недобросовестного исполнения своих профессиональных обязанностей, также мошенничество, совершённое лицом с использованием своего должностного положения. Девушке, когда она поступила на операцию, Машуков объяснил, что за проведение операции необходимо заплатить. Ввёл ее в заблуждение. Она имела право на проведение бесплатной операции. За проведение этой операции Машуков получил 8 тысяч рублей, что, с учётом имущественного положения Земляковой, является значительным для неё ущербом. В ходе следствия проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза, выводы которой однозначно говорят о наличии врачебной ошибки, последствия которой можно было избежать при должной внимательности, - пояснил Егор Марков, старший помощник руководителя СУ СК по Забайкальскому краю.



Сегодня Игорь Машуков уже не работает в Петровск-Забайкальской больнице. Он сменил место жительства и трудится в Улан-Удэ. Ранее СМИ сообщали, что врач просто «сбежал». Сегодня нам удалось поговорить с Игорем Машуковым по телефону и узнать его точку зрения. Доктор своей вины в смерти Ирины Земляковой не признает. Нельзя не добавить, что за годы своей многолетней врачебной практики Машуков многих пациентов спас от смерти.



- Выясняется, что вот эта вот забрюшинная гематома, которая явилась причиной смерти, она могла оказаться совсем не от моего вмешательства. То есть не исключается тот факт, что больная накануне, находясь дома, упала на спину. Получила вот эту вот гематому, которую она скрыла. Это было 8 или 9 марта. И чем она занималась в эти дни, никто не может подтвердить. По результатам патологоанатомического вскрытия источник кровотечения назван только вероятно. Я переживал это все, конечно, очень тяжело. Я уволился из этой больницы, но по другим обстоятельствам, не связанным с этим. Здесь греха моего нет, за который меня надо привлечь, посадить. Мы с защитой будем настаивать на повторной экспертизе, - говорит врач-хирург Игорь Машуков.



Скоро Игорь Машуков и родители погибшей Ирины Земляковой встретятся в суде, сообщает ЗабТВ.

