В Иркутске арестовали серийного вора с грузовых поездов

Гражданин Азербайджана незаконно находился на территории России
Следственный отдел линейного отдела МВД на станции Иркутск-пассажирский возбудил уголовные дела на 43-летнего безработного, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, незаконно находящегося на территории России гражданина Азербайджана.
Он обвиняется в 3 эпизодах краж с незаконным проникновением.
В октябре прошлого года и дважды в апреле этого года мужчина в районе посёлка Мамоны Иркутского района во время стоянки взламывал вагоны грузовых поездов. Его добычей были автомобильные запчасти, подгузники и детские игрушки. Ущерб собственникам составил около 200 тысяч рублей.
При этом только в марте Иркутский районный суд в связи с примирением сторон прекратил уголовное дело мужчины за аналогичные кражи в ноябре прошлого года.
- Подозреваемый на путь исправления не встал, должных выводов для себя не сделал. Иркутским районным судом по вновь расследуемым уголовным делам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование дела продолжается, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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