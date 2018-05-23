Жители Бурятии задержаны за ловлю рыбы во время нереста



В настоящее время рыбалка на территории Забайкальского национального парка запрещена, поскольку сейчас проходит нерест.



20 мая сотрудниками оперативной группы «Сарма» во время рейда на берегу озера Бормашевое задержаны двое жителей посёлка Усть-Баргузин, подозреваемые в незаконной ловле рыбы.



В автомобиле УАЗ инспекторы при осмотре обнаружили 11 щук, а также рыболовные сети, резиновую лодку, электрический лодочный насос и электростанцию. На место была вызвана оперативная группа отделения полиции посёлка.



Предварительный ущерб составил 8250 рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

