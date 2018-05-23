В Улан-Удэ на «зебре» автобус сбил школьницу















Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня там



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня там отключили светофоры для проведения ремонтных работ. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Сегодня в обеденное время на остановке «44 школа» в микрорайоне Левый берег водитель автобуса «Форд Транзит» на пешеходном переходе сбил 9-летнюю школьницу.Девочку сейчас в больнице осматривают медики, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии. Она получила различные травмы и ушибы. По предварительной информации, водитель автобуса не заметил ребёнка.