Забайкальцы ворвались в дом и избили женщину

Они требовали у женщины деньги



В минувший вторник в полиции поступило заявление от 41-летней жительницы села Кыра о совершённом в отношении неё преступлении. Сотрудники полиции установили, что заявительница находилась в гостях у знакомой в селе Мордой.



В ночное время, неизвестные, разбив стекло в окне, проникли в дом и потребовали деньги. Женщина находилась одна и сказала, что денег нет. Тогда злоумышленники причинили ей телесные повреждения, после чего покинули место совершения преступления. Утром потерпевшая обратилась в полицию. Испуганная женщина не запомнила примет нападавших.



В течение суток полиция установила троих подозреваемых. Ими оказались местные жители, 1998 и 1995 года рождения, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов. От них получены признательные показания.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

