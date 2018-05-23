Женщина вставила деньги в купюроприёмник и надеялась, что они вернутся
Вечером 21 мая в полицию обратилась 38-летняя ангарчанка. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников.
Установили, что она работает продавцом в магазине, где стоят терминалы для оплаты. Вечером 64-летней хозяйке этого магазина позвонил незнакомец и представился московским менеджером по обслуживанию терминалов. Мужчина сообщил, что в устройстве необходимо обновить программное обеспечение. Для этого с ними должен связаться человек, который находится рядом с терминалом. Предприниматель перезвонила продавцу и дала ей номер «менеджера».
Девушка связалась со специалистом. Мужчина по телефону сказал, что нужно обновить терминал, для этого в купюроприёмник необходимо внести банкноты в определённой последовательности. Продавец поинтересовалась вернуться ли деньги обратно, на это собеседник ответил, что терминал вернёт купюры. После чего девушка перечислила 4950 рублей.
По данному факту проводится проверка. Установлено, что номера телефонов аферистов зарегистрированы в Северной Осетии и Карачево-Черкессии.
Полиция Ангарска призывает к бдительности. Любого человека должна насторожить просьба неизвестного положить на терминал деньги для проверки или обновления аппарата. Проверки, связанные с проведением платежей в чью-либо сторону, категорически нельзя делать, сообщает пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу.
Ангарчанка лишилась денег, «обновляя ПО» терминала
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