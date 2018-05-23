Забайкалка стащила у знакомого документы и еду

Накануне она была в гостях у мужчины



В межмуниципальный отдел МВД России «Балейский» поступило сообщение от 45-летнего мужчины о краже из его квартиры паспорта, и других документов, а также вещей и продуктов питания. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы взлома дверных запоров и установили свидетелей, которые видели в районе совершения преступления одну из местных жительниц.



Полицейские установили подозреваемую, ею оказалась 41-летняя знакомая заявителя, которая накануне совершения кражи была у него в гостях и знала, где потерпевший хранит документы и другие вещи.



В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Всё похищенное изъято и передано потерпевшему, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

