В Улан-Удэ столкнулись мусоровоз и грузовик (видео)

Из-за аварии образовалась пробка
Сегодня около 7:40 на улице Тобольская произошло ДТП. По словам очевидцев, мусоровоз выезжал со двора и, выехав на проезжую часть, столкнулся с грузовиком фабрики «Селенга».
По счастливой случайности обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения. Кроме того, на этом участке дороги образовалась пробка.
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Из-за аварии образовалась пробка
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