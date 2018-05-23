В Улан-Удэ столкнулись мусоровоз и грузовик (видео)





По счастливой случайности обошлось без пострадавших, автомобили получили механические повреждения. Кроме того, на этом участке дороги образовалась пробка.





Сегодня около 7:40 на улице Тобольская произошло ДТП. По словам очевидцев, мусоровоз выезжал со двора и, выехав на проезжую часть, столкнулся с грузовиком фабрики «Селенга».