Бандиты грабили и запугивали местных жителей
Следователями УМВД России по Забайкальскому краю направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной группировки, члены которой на протяжении двух лет держали в страхе посёлок Могзон.
На скамье подсудимых оказалось 20 членов группировки, возглавляемой жителем Могзона, который пользовался авторитетом среди ранее судимых лиц. На счету обвиняемых десятки краж, вымогательств и грабежей. Злоумышленники, совершали хищения вещей из квартир, гаражей, салонов автомобилей, а также запугивая и избивая потерпевших, вымогали денежные средства, при этом используя и методы психологического воздействия. Так, одного из потерпевших обвиняемые вывезли на кладбище, где требовали отдать им банковскую карту и назвать пин-код.
Противоправная деятельность группировки была пресечена сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью краевого УМВД осенью 2015 года.
Чтобы собрать доказательную базу их причастности к серии преступлений сотрудники Следственного управления УМВД России по Забайкальскому краю провели десятки следственных действий, опросили около 100 потерпевших и свидетелей. На период расследования лидер и активные участники группировки содержались под стражей.
В настоящее время многоэпизодное уголовное дело, возбужденное по статьям 158 УК РФ «Кража», 163 УК РФ «Вымогательство», 161 УК РФ «Грабёж» с обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье криминальный авторитет держал в страхе посёлок
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