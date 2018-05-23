Лесники в Бурятии поздно зарегистрировали крупный пожар

В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка в Кяхтинском лесничестве нарушали закон в сфере охраны леса, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
- По 8 договорам купли-продажи лесных насаждений сроки действия истекли в 2017 году, акты осмотра мест рубки до настоящего времени не составлены. Мероприятия по контролю за соблюдением правил заготовки древесины, а также очистки лесосек от порубочных остатков участковыми лесничими не проведены, - уточняют в прокуратуре.
Кроме того, прокурорской проверкой выявлена несвоевременная регистрация лесного пожара на площади более 100 гектаров и несвоевременное направление акта о лесном пожаре, сведений о потерях древесины, общей предварительной сумме ущерба в правоохранительные органы.
Руководителю отдела организации и обеспечения деятельности Кяхтинского лесничества РАЛХ внесено представление, которое удовлетворено. Участковыми лесничими составлены акты осмотра мест рубок, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
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