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Полицейские нашли пропавшую первоклассницу в Братске

Происшествия, 
Сотрудники МВД совместно с волонтёрами завершили поиски 8-летней девочки, вчера не вернувшейся домой из школы

Сообщение от родителей первоклассницы поступило поздно вечером. Сначала они сами попытались найти дочь, но после неудачных поисков обратились за помощью в полицию.

Дежурная часть МУ МВД РФ «Братское» незамедлительно организовала оповещение всех экстренных служб о пропаже ребёнка. Сотрудники отдела полиции №2 подключили к проведению розыскных мероприятий общественность, снабдили их необходимой информацией и провели расстановку сил. Всего в поисковой операции было задействовано более 150 сотрудников полиции и волонтёров.

В течение нескольких часов установлены все возможные контакты пропавшей, опрошены друзья, соседи и одноклассники, обследованы заброшенные недостроенные объекты, автостанция и другие места возможного пребывания несовершеннолетней. Одновременно полицией изучены видеозаписи с камер наружного наблюдения. Информация о пропавшем ребёнке размещена в социальных сетях, средствах массовой информации, листовки с ориентировками распространялись общественниками и сотрудниками полиции в микрорайоне, где потерялась девочка.

Поисковая операция проводилась практически всю ночь и возобновилась утром. К полудню 22 мая были получены сведения от неравнодушных граждан о том, что пропавшую школьницу предположительно видели в одном из соседних с её местом жительства домов. Эта информация подтвердилась.

Полицейские нашли ребёнка и передали законным представителям. По предварительным данным, девочка после школы, не сумев попасть домой, попросилась ночевать к малознакомым людям, так как решила, что ее родители куда-то уехали. В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних проводится проверка. По её результатам к законным представителям ребёнка будут применены меры административного воздействия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
поисковая операция
 
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