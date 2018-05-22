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Убийцам кочегара в Бурятии дали 29 лет колонии

Убийцам кочегара в Бурятии дали 29 лет колонии
Происшествия,  Фото:фотография изготовлена при осмотре места происшествия
Двое злоумышленников жестоко расправились с работником базы, который стал свидетелем совершённого ими грабежа

Собранные Мухоршибирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике доказательства суд счёл достаточными для вынесения приговора 26-летнему и 31-летнему жителям Бурятии. Они признаны виновными в грабеже и убийстве, совершённом по предварительному сговору.

Следствием и судом установлено, что 4 ноября 2016 года ночью двое жителей села Вознесеновка Тарбагатайского района республики после употребления спиртных напитков решили совершить ограбление. Для этого они направились на территорию местной производственной базы, перелезли через забор и проникли в бытовое помещение, в котором спал 26-летний кочегар. 

Злоумышленники разбудили и избили молодого человека, забрали у него мобильный телефон и заставили показать место, где на предприятии хранились инструменты. Затем они взломали навесной замок в соседнее помещение, откуда похитили отбойный молоток, сварочный аппарат, дрель общей стоимостью более 87 тысяч рублей. Под принуждением молодой работник базы помог нападавшим перенести за забор похищенный электроинструмент, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

После этого злоумышленники решили скрыть совершённое ими преступление и расправиться со свидетелем. Они начали избивать работника базы, затем силой увели его на один из островов на реке Селенге вблизи села, где связали потерпевшему руки и ноги веревкой, после чего снова начали наносить удары, а затем добили при помощи ножа. После этого они забросали его тело ветками и скрылись с места происшествия. 

Спустя почти месяц один из местных жителей, собирая хворост, под ветками наткнулся на тело парня. Следствию и сотрудникам полиции в течение нескольких дней, по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий, удалось выйти на след злоумышленников и задержать их. Причём один из них скрывался на территории отдалённого района республики. В ходе проведённых допросов злоумышленники дали подробные показания об обстоятельствах расправы над потерпевшим. В период предварительного следствия оба содержались под стражей. 
 
Приговором суда 31-летнему мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, его 26-летнему сообщнику 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, уточняют в СУ СКР.
 
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