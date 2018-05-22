Девушка с сайта знакомств украла телефон жителя Бурятии

Улан-Удэнка будет привлечена к уголовной ответственности за мошенничество



В дежурную часть ОМВД России по Селенгинскому району обратился 23-летний местный житель. Мужчина сообщил, что к нему на встречу приехала девушка, с которой он несколько месяцев общался на сайте знакомств. В ходе общения она попросила телефон позвонить, вышла из домика и не вернулась. Ущерб составил 24 тысячи рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержана подозреваемая - 21-летняя ранее судимая за имущественное преступление горожанка.



Следователем установлено, что гражданка приехала на ферму, где работал потерпевший, чтобы познакомиться «вживую» – несколько месяцев они общались лишь в сети и по телефону. На месте девушка решила, что не хочет продолжать общение, попросила телефон, якобы, для совершения звонка, и уехала обратно в Улан-Удэ.



Похищенное имущество она сбыла. Возбуждено уголовное дело, сообщает МВД республики.