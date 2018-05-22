В Заиграевском районе раскрыта кража золота у пенсионерки
17 мая в отдел полиции в посёлке Онохой обратилась 69-летняя местная жительница с заявлением о краже золотых изделий. Потерпевшая рассказала, что неизвестный, воспользовавшись её отсутствием, через окно на веранде проник в дом и похитил два золотых кольца и браслет. Ущерб составил 18 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий на следующий день сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний неработающий, ранее судимый за аналогичные преступления житель Забайкальского края. Похищенное он сбыть не успел, украшения возвращены владелице.
В ходе проведённых следственных мероприятий полицейскими установлена причастность подозреваемого к краже, совершенной в посёлке Онохой 15 мая. По предварительной информации, гражданин проник в незапертую летнюю кухню, расположенную в ограде частного дома, и похитил продукты питания. Ущерб составил более двух тысяч рублей.
Отметим, что в начале мая текущего года злоумышленник был освобождён из мест лишения свободно условно-досрочно, сообщает МВД Бурятии.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.
Забайкалец украл золото у пенсионерки в Бурятии
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