Забайкалец украл золото у пенсионерки в Бурятии

В Заиграевском районе раскрыта кража золота у пенсионерки



17 мая в отдел полиции в посёлке Онохой обратилась 69-летняя местная жительница с заявлением о краже золотых изделий. Потерпевшая рассказала, что неизвестный, воспользовавшись её отсутствием, через окно на веранде проник в дом и похитил два золотых кольца и браслет. Ущерб составил 18 тысяч рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий на следующий день сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Заиграевскому району установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний неработающий, ранее судимый за аналогичные преступления житель Забайкальского края. Похищенное он сбыть не успел, украшения возвращены владелице.



В ходе проведённых следственных мероприятий полицейскими установлена причастность подозреваемого к краже, совершенной в посёлке Онохой 15 мая. По предварительной информации, гражданин проник в незапертую летнюю кухню, расположенную в ограде частного дома, и похитил продукты питания. Ущерб составил более двух тысяч рублей.



Отметим, что в начале мая текущего года злоумышленник был освобождён из мест лишения свободно условно-досрочно, сообщает МВД Бурятии.



В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.