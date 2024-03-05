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Глава Бурятии показал по итогам февраля умеренный рост на «Бирже губернаторов»

Глава Бурятии показал по итогам февраля умеренный рост на «Бирже губернаторов»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам февраля 2024 года показал умеренный рост. Об этом сообщает агентство «ПолитБрокер».

Позиции главы республики, вероятно, усилило непрекращающееся федеральное внимание к Бурятии: визиты министра здравоохранения России Михаила Мурашко, полпреда в ДФО и вице-премьера правительства Юрия Трутнева, а также министра труда и социального развития РФ Антона Котюкова.

В январе 2024 года Алексей Цыденов также находился в группе «Умеренный рост». Как писал «Байкал-Daily», акции главы республики в этом рейтинге вообще весь 2023 год умеренно росли. За исключением апреля (группа «Стабильно») и ноября (группа «Умеренное падение»).

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, тоже вошёл по итогам февраля в число «умеренно растущих» глав регионов. Сосед-губернатор из Забайкальского края Александр Осипов расположился в группе «Стабильно». Позиции обоих глава регионов по сравнению с январём не изменились.

В первой группе – «Динамичный рост» - в феврале целых восемь глав регионов России (в январе пять): Алексей Дюмин (Тульская область), Рустам Минниханов (Татарстан), Глеб Никитин (Нижегородская область), Олег Николаев (Чувашия), Михаил Развожаев (Севастополь), Сергей Собянин (Москва), Алексей Текслер (Челябинская область), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия).

В феврале в группе «Динамичное падение» ни одного главы региона нет: уже второй месяц подряд.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.

рейтинг рейтинг губернаторов Цыденов Кобзев Осипов

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