«Работа не отпускает»: Глава Бурятии рассказал, как без продыха трудится в отпуске

Уехавший в Москву Алексей Цыденов надеется, что его всё-таки получится отгулять
Главе Бурятии пришлось уехать в Москву. Сейчас в разгаре – подготовка к заседанию президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Алексей Цыденов отправился в столицу, несмотря на начавшийся недавно законный отдых.
- Вроде с 1 по 15 апреля в отпуске, но работа не отпускает, – написал он на своей странице во «ВКонтакте». – Вчера в срочном порядке опять был в Москве. 9 апреля (полномочный представитель президента России в ДФО) Юрий Трутнев проведёт президиум комиссии по развитию Дальнего Востока. На нём в том числе будут распределяться лимиты по строительству арендного жилья.
Руководитель региона разъяснил суть этого проекта.
- Жильё строится с отделкой и необходимой меблировкой для работников конкретного предприятия за счёт средств ДОМ. РФ. И в последующем специалисты получают двухкомнатную квартиру в долгосрочную аренду по очень льготной стоимости – порядка 11 тысяч рублей в месяц. Это становится возможным, поскольку треть суммы оплачивают из федерального бюджета, треть отдаёт работодатель и только треть – сам квартиросъёмщик, – отметил Цыденов
Готовность покрывать часть расходов на съёмные квартиры своим сотрудникам выразили два предприятия – Улан-Удэнский авиазавод и Приборостроительное производственное объединение.
- Потребность в этом есть, но требовались решения о финансировании на уровне Ростеха, – добавил глава. – Накануне состоялась встреча с Сергеем Чемезовым (глава корпорации «Ростех» – прим.), и он поддержал участие в проекте и «Авиазавода», и «Приборки». Для УУАЗ у нас уже заявлено и поддержано 300 квартир, для УУППО дополнительно заявили 200.
В следующий вторник, 9-го числа, как раз и будет рассматриваться возможность дополнительного распределения денег на строительство арендного жилья.
- Мы готовы. Работаем! – подчеркнул Алексей Цыденов.
Он сообщил, что уже вернулся домой и отпуск продолжается. «Надеюсь, что получится отгулять», – заявил глава РБ.
«Работа не отпускает»: Глава Бурятии рассказал, как без продыха трудится в отпуске
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 04.04.2024
Пока это, впрочем, предположение
Власть, 03.04.2024
Юрий Трутнев поручил разобраться в ситуации с провозом грузов железнодорожным транспортом по восточному полигону
Власть, 03.04.2024
Ему показали производственные мощности учреждения
Власть, 02.04.2024
Он опережает коллег от Бурятии
Власть, 02.04.2024
Работы планируют завершить до 31 августа
В опросе отсутствовали отрицательные варианты ответа
Он признал свою вину
Ему предъявили обвинение в превышении полномочий
Цырен-Даши Доржиева заключили под стражу
«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг
В настоящее время формируется её состав
В него войдут две локации региона
Ему грозит до шести лет лишения свободы
О задержании Цырен-Даши Доржиева стало известно 29 марта
Власть, 28.03.2024
Мэра теперь будут назначать по конкурсу