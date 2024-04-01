01 апреля

31 марта

Популярное

Рейтинг: глава Бурятии по итогам марта вновь попал в категорию «Умеренный рост»

Рейтинг: глава Бурятии по итогам марта вновь попал в категорию «Умеренный рост»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам марта 2024 года показал умеренный рост. Об этом сообщает агентство «ПолитБрокер».

Позиции главы республики, вероятно, усилили успешно проведённые выборы президента России: высокая явка в Бурятии с результатом почти в 88% за Владимира Путина. Плюсом для позиции в экспертном рейтинге стала и активизация работ по выполнению пунктов мастер-планов развития Улан-Удэ и Северобайкальска, а также участие главы республики в ряде мероприятий федерального уровня. Например, успешное представление туристических проектов на Байкале на недавнем совещании у президента Путина. Отмена выборов мэра Улан-Удэ, которая широко обсуждалась в федеральном экспертном сообществе, не повлияла на позицию Алексея Цыденова.

В январе и феврале 2024 года глава Бурятии также находился в группе «Умеренный рост». Как писал «Байкал-Daily», акции главы республики в рейтинге «ПолитБрокера» вообще весь 2023 год умеренно росли. За исключением апреля (группа «Стабильно») и ноября (группа «Умеренное падение»).

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, тоже вошёл по итогам марта 2024 года в число «умеренно растущих» глав регионов. Сосед-губернатор из Забайкальского края Александр Осипов сдал позиции. Он расположился в марте в группе «Умеренное падение» (в феврале – «Стабильно»).

В первой группе – «Динамичный рост» - в марте целых 12 глав регионов России (в феврале – восемь, в январе - пять): Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий АО), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Андрей Воробьёв (Московская область), Вячеслав Гладков (Белгородская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Айсен Николаев (Саха (Якутия), Игорь Руденя (Тверская область), Сергей Собянин (Москва), Владислав Ховалыг (Тува), Сергей Цивилёв (Кемеровская область).

В марте в группе «Динамичное падение» два главы субъектов РФ: губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Коми Владимир Уйба. В январе и феврале губернаторов в этой группе не было.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.

рейтинг рейтинг губернаторов Цыденов Кобзев Осипов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Экс-председатель парламента Бурятии обвиняется в хищении 36 млн
Экс-председатель парламента Бурятии обвиняется в хищении 36 млн
Власть, 01.04.2024
Цырен-Даши Доржиева заключили под стражу
В Иркутской области создана комиссия по профориентации граждан
В Иркутской области создана комиссия по профориентации граждан
Власть, 29.03.2024
В настоящее время формируется её состав
В Бурятии задержан бывший спикер Народного Хурала
В Бурятии задержан бывший спикер Народного Хурала
Власть, 29.03.2024
О задержании Цырен-Даши Доржиева стало известно 29 марта
Народный Хурал упразднил всенародные выборы мэра Улан-Удэ
Народный Хурал упразднил всенародные выборы мэра Улан-Удэ
Власть, 28.03.2024
Мэра теперь будут назначать по конкурсу
В закон о выборах главы Бурятии внесли поправки
В закон о выборах главы Бурятии внесли поправки
Власть, 28.03.2024
Республиканский закон привели в соответствие с федеральным
В Забайкалье собираются обновить за 5 лет 1558 километров дорог
В Забайкалье собираются обновить за 5 лет 1558 километров дорог
Власть, 27.03.2024
Утверждена обновлённая пятилетняя дорожная программа региона
Количество участников «Диктанта Победы» в этом году вырастет
Количество участников «Диктанта Победы» в этом году вырастет
Власть, 27.03.2024
Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны запланировано на 26 апреля
В Иркутской области ввели новые требования по содержанию домашних животных
В Иркутской области ввели новые требования по содержанию домашних животных
Власть, 26.03.2024
Запрещено их содержание на придомовых территориях многоквартирных домов
В лесничествах Забайкалья открыт пожароопасный сезон
В лесничествах Забайкалья открыт пожароопасный сезон
Власть, 26.03.2024
Особый противопожарный режим введут в большинстве лесничеств края
В Улан-Удэнский горсовет вернут выборы по партийным спискам
В Улан-Удэнский горсовет вернут выборы по партийным спискам
Власть, 26.03.2024
Горсовет переводят на смешанную систему
Фальшивый заммэра Улан-Удэ не только пишет, но и звонит коллегам
Фальшивый заммэра Улан-Удэ не только пишет, но и звонит коллегам
Власть, 26.03.2024
В Telegram появились фейковые аккаунты заммэра и главы комитета по образования
В Бурятии рассмотрят законопроект об отмене прямых выборов в Улан-Удэ
В Бурятии рассмотрят законопроект об отмене прямых выборов в Улан-Удэ
Власть, 25.03.2024
Народный Хурал соберётся на внеочередную сессию
Мэр Улан-Удэ: «По нацпроекту за 5 лет отремонтировано почти 130 км магистралей»
Мэр Улан-Удэ: «По нацпроекту за 5 лет отремонтировано почти 130 км магистралей»
Власть, 22.03.2024
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 20 марта на сессии горсовета отчитался о том, что было сделано для повышения качества инфраструктуры улично-дорожной сети и обеспечения безопасности дорожного движения в столице

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^