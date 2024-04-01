Рейтинг: глава Бурятии по итогам марта вновь попал в категорию «Умеренный рост»

«ПолитБрокер» опубликовал ежемесячный рейтинг

Глава Бурятии Алексей Цыденов на «Бирже губернаторов» по итогам марта 2024 года показал умеренный рост. Об этом сообщает агентство «ПолитБрокер».

Позиции главы республики, вероятно, усилили успешно проведённые выборы президента России: высокая явка в Бурятии с результатом почти в 88% за Владимира Путина. Плюсом для позиции в экспертном рейтинге стала и активизация работ по выполнению пунктов мастер-планов развития Улан-Удэ и Северобайкальска, а также участие главы республики в ряде мероприятий федерального уровня. Например, успешное представление туристических проектов на Байкале на недавнем совещании у президента Путина. Отмена выборов мэра Улан-Удэ, которая широко обсуждалась в федеральном экспертном сообществе, не повлияла на позицию Алексея Цыденова.

В январе и феврале 2024 года глава Бурятии также находился в группе «Умеренный рост». Как писал «Байкал-Daily», акции главы республики в рейтинге «ПолитБрокера» вообще весь 2023 год умеренно росли. За исключением апреля (группа «Стабильно») и ноября (группа «Умеренное падение»).

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, тоже вошёл по итогам марта 2024 года в число «умеренно растущих» глав регионов. Сосед-губернатор из Забайкальского края Александр Осипов сдал позиции. Он расположился в марте в группе «Умеренное падение» (в феврале – «Стабильно»).

В первой группе – «Динамичный рост» - в марте целых 12 глав регионов России (в феврале – восемь, в январе - пять): Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий АО), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Андрей Воробьёв (Московская область), Вячеслав Гладков (Белгородская область), Рамзан Кадыров (Чечня), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Айсен Николаев (Саха (Якутия), Игорь Руденя (Тверская область), Сергей Собянин (Москва), Владислав Ховалыг (Тува), Сергей Цивилёв (Кемеровская область).

В марте в группе «Динамичное падение» два главы субъектов РФ: губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Коми Владимир Уйба. В январе и феврале губернаторов в этой группе не было.

Телеграм-канал «ПолитБрокер» составляет ежемесячные и ежегодные рейтинги глав регионов РФ, а также на «Бирже губернаторов» отслеживает ежедневную динамику их роста или падения.