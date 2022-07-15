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В Улан-Удэ экс-председатель КУИ получила 6 лет колонии

В Улан-Удэ экс-председатель КУИ получила 6 лет колонии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Суд вынес приговор бывшей высокопоставленной чиновнице Анастасии Кузовлевой

Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой. Она признана виновной в совершении трёх преступлений по статье «Получение взятки в крупном, значительном размерах». Кузовлева приговорена к шести годам лишения свободы, но с отсрочкой из-за маленького ребёнка.

- Суд назначил виновной шесть лет лишения свободы со штрафом в размере четырёх млн рублей. Также она лишена права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком пять лет. На основании ст. 82 УК РФ применена отсрочка отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения несовершеннолетним ребёнком осуждённой 14-летнего возраста, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Daily», Анастасию Кузовлеву задержали осенью 2021 года. До апреля 2022-го она находилась в СИЗО. Затем меру пресечения ей изменили на домашний арест.

В 2018-2019 годах председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию трижды получила от предпринимателей и посредников вознаграждения в виде денег или прав на имущество. Следователи установили, что за это Кузовлева предоставляла им земельные участки, находившиеся в государственной или муниципальной собственности. 

Так, по данным следствия, летом 2018 года Кузовлева помогла бизнесмену переоформить договор аренды земельного участка. За это получила нежилое помещение в строящемся жилом комплексе, которое впоследствии было оформлено на её близкого родственника.

Также летом 2018 года за взятку в 500 тысяч рублей она дала незаконные указания подчинённому работнику о продаже гражданину земельного участка. Там бизнесмен построил СТО.

В сентябре 2019 года за взятку в сумме 100 тысяч рублей она без проведения торгов подписала договор купли-продажи земельного участка в пользу юридического лица. Предприниматель получил землю возле торговой базы под автомобильную стоянку.

В ходе предварительного следствия Анастасия Кузовлева полностью признала вину. Она раскаялась в совершенных преступлениях. Следствие заключило с ней досудебное соглашение о сотрудничестве.

Анастасия Кузовлева возглавляла КУИ с 2014 года по конец 2019-го. Уволил её мэр Игорь Шутенков за то, что в муниципальном здании Культурно-спортивного комплекса работал игровой клуб.

В 2020 году Кузовлева возглавила городской центр занятости. Уголовное дело на неё возбудили в октябре 2021-го.

взятка администрация Улан-Удэ

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