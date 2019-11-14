 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Ноября

13 Ноября

Популярное

Мэр Улан-Удэ уволил Анастасию Кузовлеву за игорный клуб

Мэр Улан-Удэ уволил Анастасию Кузовлеву за игорный клуб
Власть, 
Председатель КУИ уволена, а одновременно с этим в КСК – громкое назначение

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял решение об увольнении с поста председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию Анастасии Кузовлевой. Вместе с ней уволен директор МУП «КСК» (Культурно-спортивный комплекс на проспекте Строителей).

Причиной отставок стало то, что в здании культурно-спортивного комплекса работал игровой клуб.

- Будет проведена проверка на предмет использования всех помещений спортивного комплекса, - сообщил Игорь Шутенков.

Директором КСК будет назначен заместитель председателя комитета по социальной и молодёжной политике Юрий Сибиряков. Он известная в городе фигура. Долгое время работал на телевидении: на ГТРК Бурятия, позже руководил компанией телекомпанией «РТК Байкал». В ноябре 2014 года (при мэре Александре Голкове) стал руководителем управления по информационной политике администрации города (проще говоря, пресс-службы мэрии). В 2017 году этот пост покинул, уехав в Забайкальский край, где был назначен заместителем руководителя администрации губернатора. Здесь также курировал вопросы региональной информационной политики и общественных связей. Должность оставил зимой 2018 года, после чего вернулся в Улан-Удэ. В преддверие выборов нового мэра был назначен заместителем председателя комитета по социальной и молодёжной политике администрации города.

Игорь Шутенков пообещал, что в КСК будут изменены подходы к распоряжению коммерческими площадями.

- КСК должен стать настоящим спортивным комплексом, где будут проходить соревнования, работать секции для детей и взрослых, - заявил он.

Анастасия Кузовлева руководила комитетом по управлению имуществом и землепользованию с 2014 года.
увольнение назначение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ уволил Анастасию Кузовлеву за игорный клуб
Мэр Улан-Удэ уволил Анастасию Кузовлеву за игорный клуб
Власть, 14.11.2019
Председатель КУИ уволена, а одновременно с этим в КСК – громкое назначение
Глава Бурятии на Первом канале озвучил рецепт «лечения» российских дорог
Глава Бурятии на Первом канале озвучил рецепт «лечения» российских дорог
Власть, 14.11.2019
Алексей Цыденов принял участие по видеосвязи в передаче «Право на справедливость». ВИДЕО
Минтуризма Бурятии уличили в формальной работе
Минтуризма Бурятии уличили в формальной работе
Власть, 14.11.2019
Прокуратура нашла нарушения в работе министерства туризма Бурятии
В Иркутске арестовали экс-руководителя агентства развития памятников
В Иркутске арестовали экс-руководителя агентства развития памятников
Власть, 14.11.2019
Бывший исполняющий обязанности гендиректора подозревается в превышении полномочий
Бичурский район покупает себе новенькую «Камри» за 1,5 млн
Бичурский район покупает себе новенькую «Камри» за 1,5 млн
Власть, 13.11.2019
Иномарка появится в распоряжении администрации до конца года
Алексей Цыденов отметит Новый год в Бурятии
Алексей Цыденов отметит Новый год в Бурятии
Власть, 13.11.2019
Об этом глава Бурятии сообщил сам на пресс-конференции
Глава Бурятии: «В полемику с Хамбо Ламой вступать не собираюсь»
Глава Бурятии: «В полемику с Хамбо Ламой вступать не собираюсь»
Власть, 13.11.2019
Алексей Цыденов прокомментировал критику главы Буддийской традиционной Сангхи в свой адрес  
Алексей Цыденов не будет увольнять министра здравоохранения Бурятии
Алексей Цыденов не будет увольнять министра здравоохранения Бурятии
Власть, 13.11.2019
Глава считает, что оценивать работу нужно не по эмоциям, а по результатам
Алексей Цыденов пообещал выучить бурятский язык до конца срока
Алексей Цыденов пообещал выучить бурятский язык до конца срока
Власть, 13.11.2019
«Речь на бурятском языке в том объёме, в котором могу сказать, говорю не по бумажке», - отметил глава
Главный следователь Бурятии примет граждан
Главный следователь Бурятии примет граждан
Власть, 13.11.2019
Приём состоится в приёмной президента Российской Федерации в республике
Школа XIX века и наследие спиртзавода: Соцпроблемы Тарбагатайского района Бурятии
Школа XIX века и наследие спиртзавода: Соцпроблемы Тарбагатайского района Бурятии
Власть, 13.11.2019
Глава Бурятии побывал с рабочим визитом в Тарбагатайском районе
Минприроды России предрекает Бурятии «мусорный коллапс»
Минприроды России предрекает Бурятии «мусорный коллапс»
Власть, 13.11.2019
Республика попала в список регионов, где из-за регоператора может случиться «мусорный коллапс»
Трудинспекция проведёт приём на севере Бурятии
Трудинспекция проведёт приём на севере Бурятии
Власть, 13.11.2019
Приёмы будут проводиться два дня подряд

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^