Председатель КУИ уволена, а одновременно с этим в КСК – громкое назначение
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял решение об увольнении с поста председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию Анастасии Кузовлевой. Вместе с ней уволен директор МУП «КСК» (Культурно-спортивный комплекс на проспекте Строителей).
Причиной отставок стало то, что в здании культурно-спортивного комплекса работал игровой клуб.
- Будет проведена проверка на предмет использования всех помещений спортивного комплекса, - сообщил Игорь Шутенков.
Директором КСК будет назначен заместитель председателя комитета по социальной и молодёжной политике Юрий Сибиряков. Он известная в городе фигура. Долгое время работал на телевидении: на ГТРК Бурятия, позже руководил компанией телекомпанией «РТК Байкал». В ноябре 2014 года (при мэре Александре Голкове) стал руководителем управления по информационной политике администрации города (проще говоря, пресс-службы мэрии). В 2017 году этот пост покинул, уехав в Забайкальский край, где был назначен заместителем руководителя администрации губернатора. Здесь также курировал вопросы региональной информационной политики и общественных связей. Должность оставил зимой 2018 года, после чего вернулся в Улан-Удэ. В преддверие выборов нового мэра был назначен заместителем председателя комитета по социальной и молодёжной политике администрации города.
Игорь Шутенков пообещал, что в КСК будут изменены подходы к распоряжению коммерческими площадями.
- КСК должен стать настоящим спортивным комплексом, где будут проходить соревнования, работать секции для детей и взрослых, - заявил он.
Анастасия Кузовлева руководила комитетом по управлению имуществом и землепользованию с 2014 года.
Мэр Улан-Удэ уволил Анастасию Кузовлеву за игорный клуб
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