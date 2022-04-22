В Улан-Удэ экс-глава КУИ признала вину в получении взяток

Анастасия Кузовлева заключила досудебное соглашение о сотрудничестве
В Улан-Удэ следователи завершили производство следственных действий по уголовному делу в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию (КУИ) администрации города Анастасии Кузовлевой. Она обвиняется по статье «Получение взятки за совершение незаконных действий» и двух преступлений по статье «Получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий», сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, в 2018-2019 годах председатель КУИ трижды получила от предпринимателей или их посредников незаконное денежное вознаграждение, или приняла незаконные решения в пользу взяткодателей в сфере земельных отношений.
От одного из бизнесменов за решение вопроса о переоформлении договора аренды земельного участка она получила взятку в виде права требования нежилого помещения в строящемся жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн рублей. От другого предпринимателя, которому помогла незаконно оформить земельный участок для размещения СТО, она получила взятку в 500 тысяч рублей. Ещё от одного предпринимателя, желавшего приобрести земельный участок возле торговой базы под автомобильную стоянку, она получила 100 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину. Она раскаялась в совершенных преступлениях и в целях содействия следствию заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Сейчас производство следственных действий по уголовному делу завершено, так как собрана полная доказательственная база. В связи с этим необходимость в дальнейшем содержании обвиняемой под стражей отпала. Поэтому следствием заявило ходатайство об изменении ей меры пресечения на домашний арест. Как сообщал «Байкал-Daily», 21 апреля удовлетворил ходатайство, и Кузовлева вышла из СИЗО, где находилась с октября 2021 года.
В ближайшее время следствием будет сформировано обвинительное заключение. Затем уголовное дело подлежит передаче прокурору, а после будет направлено в суд.
Анастасия Кузовлева возглавляла КУИ с 2014 года по конец 2019-го. Уволил её мэр Игорь Шутенков за то, что в муниципальном здании Культурно-спортивного комплекса работал игровой клуб.
В 2020 году Кузовлева возглавила городской центр занятости. Уголовное дело на неё возбудили в октябре 2021-го.
В Улан-Удэ экс-глава КУИ признала вину в получении взяток
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Анастасия Кузовлева заключила досудебное соглашение о сотрудничестве
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