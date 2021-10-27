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В Бурятии экс-председателя КУИ подозревают в получении взятки

В Бурятии экс-председателя КУИ подозревают в получении взятки
Общество,  Фото:страница Анастасии Кузовлевой
Решается вопрос об избрании в отношении Анастасии Кузовлевой меры пресечения

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой. Она подозревается в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий.

По данным следствия, в конце 2017 – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды участка, находившегося в муниципальной собственности.

Согласившись, подозреваемая потребовала от бизнесмена взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей, которое в дальнейшем оформлено на её отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность.

- Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета, - сообщают в СУ СК РФ по Бурятии.

«Данное преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Республике Бурятия, вместе с которыми в настоящее время проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы», - добавили здесь.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.
администрация Улан-Удэ

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