Решается вопрос об избрании в отношении Анастасии Кузовлевой меры пресечения
В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой. Она подозревается в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий.
По данным следствия, в конце 2017 – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды участка, находившегося в муниципальной собственности.
Согласившись, подозреваемая потребовала от бизнесмена взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей, которое в дальнейшем оформлено на её отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность.
- Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета, - сообщают в СУ СК РФ по Бурятии.
«Данное преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Республике Бурятия, вместе с которыми в настоящее время проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы», - добавили здесь.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.
В Бурятии экс-председателя КУИ подозревают в получении взятки
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