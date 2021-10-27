В Бурятии экс-председателя КУИ подозревают в получении взятки

Общество, Фото: страница Анастасии Кузовлевой

Решается вопрос об избрании в отношении Анастасии Кузовлевой меры пресечения



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой. Она подозревается в получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий.



По данным следствия, в конце 2017 – начале 2018 года к председателю комитета по управлению имуществом и землепользованию через посредников обратился руководитель строительной компании с просьбой о переоформлении аренды участка, находившегося в муниципальной собственности.



Согласившись, подозреваемая потребовала от бизнесмена взятку в виде помещения под офис в престижном жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн. рублей, которое в дальнейшем оформлено на её отца по договору участия в долевом строительстве и затем передано ему в собственность.



- Получив таким образом взятку, председатель комитета согласовала аренду земельного участка в пользу компании застройщика, хотя указанный участок подлежал по решению суда освобождению в связи с неуплатой арендных платежей и возвращению во владение муниципалитета, - сообщают в СУ СК РФ по Бурятии.



«Данное преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Республике Бурятия, вместе с которыми в настоящее время проводятся следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины преступления и сбор необходимой доказательственной базы», - добавили здесь.



Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

