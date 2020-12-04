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Экс-руководитель КУИ возглавила центр занятости Улан-Удэ

Экс-руководитель КУИ возглавила центр занятости Улан-Удэ
Власть,  Фото:страница Анастасии Кузовлевой
Уволенная из мэрии Анастасия Кузовлева нашла новую работу

Анастасия Кузовлева, которая более пяти лет была председателем комитета по управлению имуществом (КУИ) Улан-Удэ, возглавила городской центр занятости. Эту информацию «Байкал-Daily» подтвердили в самом учреждении.

Кузовлеву в конце 2019 года уволил мэр города Игорь Шутенков. Вместе с ней должность потерял прежний директор МУП «КСК» (вскоре на этот пост был назначен бывший тележурналист, экс-начальник пресс-службы мэрии города Юрий Сибиряков). Причиной увольнения Кузовлевой было названо то, что в здании культурно-спортивного комплекса работал игровой клуб.

- КСК должен стать настоящим спортивным комплексом, где будут проходить соревнования, работать секции для детей и взрослых, - аргументировал тогда мэр.

Сама Кузовлева выразила несогласие с методом увольнения, отметив, в частности, что сначала был «вброс» в соцсети, а затем официальное распоряжение.

Анастасия Кузовлева возглавила КУИ в 2014 году. Ранее отсюда со скандалами были уволены и другие его руководители. Тогда бывший мэр города Александр Голков заявлял, что «в комитете по управлению имуществом работать очень сложно. Это не просто постоянная работа с людьми, но и много соблазнов».

В марте 2020 года на должность, освобождённую Кузовлевой, была назначена Дарима Дондукова. Ранее она возглавляла правовой комитет администрации города.
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