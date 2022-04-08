Алдар Дамдинов официально назначен ректором БГУ

Алдар Дамдинов официально назначен ректором Бурятского госуниверситета. Прежде он трудился с приставкой «и.о».
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о назначении Дамдинова на должность ректора с 8 апреля 2022-го по 7 апреля 2027 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», Алдар Дамдинов был назначен исполняющим обязанности ректора БГУ в октябре 2021 года. Аттестацию на этот пост он успешно прошёл в декабре.
Алдару Дамдинову 50 лет. Он выпускник Бурятского государственного педагогического института по специальности «история и социально-политические дисциплины» (1993 год). Кандидат исторических наук. Карьеру начинал в родном вузе, где дослужился до должности проректора по социальной работе и международным связям БГУ.
В 2007 году был назначен первым заместителем министра образования и науки Бурятии. В 2008 году занял пост министра образования.
В 2016 году был избран депутатом Госдумы, представлял партию «Единая Россия». Срок его полномочий окончился в 2021-м, после чего Дамдинов заявил, что всё это время «честно трудился».
Прежним ректором БГУ был Николай Мошкин, который занимал этот пост с 2016-го до осени 2021 года. Его назначение произошло после громкой и скандальной отставки Степана Калмыкова, сопровождавшейся в том числе митингами на площади Революции.