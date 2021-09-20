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Покинувший Госдуму Алдар Дамдинов написал заключительный пост

Покинувший Госдуму Алдар Дамдинов написал заключительный пост
Власть,  Фото:страница Алдара Дамдинова
Бывший депутат от Бурятии заявил, что весь срок «честно трудился»

Алдар Дамдинов, депутат Госдумы прошлого, седьмого созыва, подвёл в соцсети итоги работы в парламенте России.

- 19 сентября я принял участие в выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва и проголосовал на своем избирательном участке в Лингвистической гимназии №3. На этом срок моих депутатских полномочий подходит к завершению. От всей души хочу поблагодарить Вас, уважаемые земляки, за то доверие, которое Вы мне оказали пять лет назад. Весь период полномочий я честно трудился, стараясь оправдать его. Со многими из вас я встречался лично или в рабочих поездках и всегда дорожил вашим добрым словом, - пишет он в соцсети.

Алдар Дамдинов в своём посте в Instagram также отметил свою работу в комитете по образованию и науке в Госдуме.

- Для меня было большой честью работать в комитете по образованию и науке ГДФСРФ, вместе с профессионалами высокого уровня! Мы работали над многими законопроектами, важными из которых считаю - поправки в закон об образовании в части усиления воспитательной работы и закон о горячем питании школьников. Я не раз выступал на пленарных заседаниях Госдумы в решении вопросов образования, - продолжил он.

Он добавил, что с командой помощников побывал во всех районах республики.

- Ко мне по различным вопросам обратилось более 2 100 человек. Ни одно обращение не осталось без внимания. Было проведено 88 официальных приёмов граждан в общественной приёмной партии «Единая Россия». Хотел бы выразить благодарность Правительству Республики Бурятия, федеральным и муниципальным органам власти, депутатам всех уровней за совместную работу. Выразить личную благодарность Главе Бурятии Алексею Самбуевичу Цыденову за поддержку многих идей, в том числе за проведение выездного заседания Комитета по образованию и науке ГДФСРФ в феврале 2018 года, - рассказал Алдар Дамдинов.

В заключение он сообщил, что отчёт о проделанной работе в полном объёме будет представлен на следующей неделе.

Алдар Дамдинов одержал победу на выборах в Госдуму по одномандатному округу в 2016 году. Он получил чуть более 37% голосов, в то время как его главный соперник Михаил Слипенчук – 22%. Коммунист Баир Цыренов остался третьим с результатом 16%. До этого Алдар Дамдинов трудился министром образования Бурятии.

Будучи представителем «Единой России», Дамдинов придерживался линии этой партии. В частности, голосовал за повышение пенсионного возраста.

На завершившихся 19 сентября выборах в Госдуму победу от Бурятского одномандатного округа одержал министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов. Коммунист Баир Цыренов стал вторым.

депутаты Госдумы

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