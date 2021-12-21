Экс-депутат Госдумы был единственным кандидатом
До официального назначения Алдара Дамдинова ректором Бурятского госуниверситета остался всего один шаг. В середине декабря Дамдинов успешно прошёл аттестацию в министерстве науки и высшего образования России. Соответствующую выписку из протокола опубликовал Telegram-канал «Степной дозор».
«Признать Дамдинова Алдара Валерьевича прошедшим аттестацию», - говорится в документе.
«Степной дозор» уточняет, что Дамдинов был единственным кандидатом на должность ректора БГУ, заявившимся на аттестацию. Теперь миннауки должно издать приказ о его назначении ректором БГУ.
Как сообщал «Байкал Daily», прежним ректором БГУ был Николай Мошкин, возглавлявший вуз с 2016 года (после отставки Степана Калмыкова, сопровождавшейся немалыми скандалами) до осени 2021-го. В октябре Алдар Дамдинов был назначен и.о. ректора вуза.
Алдару Дамдинову 50 лет. Он выпускник Бурятского государственного педагогического института по специальности «история и социально-политические дисциплины» (1993 год). Кандидат исторических наук. Карьеру начинал в родном вузе, где дослужился до должности проректора по социальной работе и международным связям БГУ.
В 2007 году был назначен первым заместителем министра образования и науки Бурятии. В 2008 году занял пост министра.
В 2016 году был избран депутатом Госдумы. Срок полномочий окончился в 2021-м, после чего Дамдинов заявил, что весь срок «честно трудился». Будучи представителем «Единой России», Дамдинов придерживался линии этой партии. В частности, голосовал за повышение пенсионного возраста.
Он активно ведёт свои соцсети, где делится различными событиями из своей жизни и республики.
Алдар Дамдинов прошёл аттестацию на должность ректора БГУ
Власть, Фото:
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