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Алдар Дамдинов прошёл аттестацию на должность ректора БГУ

Алдар Дамдинов прошёл аттестацию на должность ректора БГУ
Власть,  Фото:страница Алдара Дамдинова
Экс-депутат Госдумы был единственным кандидатом

До официального назначения Алдара Дамдинова ректором Бурятского госуниверситета остался всего один шаг. В середине декабря Дамдинов успешно прошёл аттестацию в министерстве науки и высшего образования России. Соответствующую выписку из протокола опубликовал Telegram-канал «Степной дозор».

«Признать Дамдинова Алдара Валерьевича прошедшим аттестацию», - говорится в документе.

«Степной дозор» уточняет, что Дамдинов был единственным кандидатом на должность ректора БГУ, заявившимся на аттестацию. Теперь миннауки должно издать приказ о его назначении ректором БГУ.

Как сообщал «Байкал Daily», прежним ректором БГУ был Николай Мошкин, возглавлявший вуз с 2016 года (после отставки Степана Калмыкова, сопровождавшейся немалыми скандалами) до осени 2021-го. В октябре Алдар Дамдинов был назначен и.о. ректора вуза.

Алдару Дамдинову 50 лет. Он выпускник Бурятского государственного педагогического института по специальности «история и социально-политические дисциплины» (1993 год). Кандидат исторических наук. Карьеру начинал в родном вузе, где дослужился до должности проректора по социальной работе и международным связям БГУ.

В 2007 году был назначен первым заместителем министра образования и науки Бурятии. В 2008 году занял пост министра.

В 2016 году был избран депутатом Госдумы. Срок полномочий окончился в 2021-м, после чего Дамдинов заявил, что весь срок «честно трудился». Будучи представителем «Единой России», Дамдинов придерживался линии этой партии. В частности, голосовал за повышение пенсионного возраста.

Он активно ведёт свои соцсети, где делится различными событиями из своей жизни и республики.
БГУ

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