Исполняющий обязанности ректора отметил, что готов к работе
20 октября в бальном зале БГУ состоялось внеочередное заседание Учёного совета университета. На нём директор департамента госслужбы и кадровой политики минобрнауки России Алексей Свистунов представил коллективу вуза исполняющего обязанности ректора.
Им назначен, как отметил Свистунов, «нечужой для университета и свой для системы образования человек» - Алдар Дамдинов – выпускник исторического факультета, занимавший должность проректора БГУ по международным связям и социальной работе, с 2007 года возглавлявший министерство образования Бурятии, а в 2016-м году избранный депутатом Госдумы, где состоял в комитете по образования и науке.
- В своей приветственной речи Алдар Валерьевич сказал о том, что назначение руководителем родного вуза для него большая честь и ответственность. Он выразил благодарность предыдущему руководству вуза, которое много сделало для развития университета, - отмечают в университете.
Также он кратко высказался о задачах, которые предстоит решить университету: это войти в Топ-100 вузов России, продолжить процесс цифровизации, наращивания кадрового потенциала, а также социальная поддержка сотрудников университета. Из ближайших задач на первое место новый и.о. ректора БГУ поставил подготовку к юбилею университета.
- Готов к работе. Буду работать не покладая рук и требовать того же от коллектива, - сказал он.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 19 октября исполняющим обязанности ректора Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова назначен Алдар Дамдинов.
«Не чужой человек»: Алдара Дамдинова представили коллективу БГУ
Общество, Фото:
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