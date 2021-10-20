 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 октября

19 октября

Популярное

«Не чужой человек»: Алдара Дамдинова представили коллективу БГУ

«Не чужой человек»: Алдара Дамдинова представили коллективу БГУ
Общество,  Фото:скриншот
Исполняющий обязанности ректора отметил, что готов к работе

20 октября в бальном зале БГУ состоялось внеочередное заседание Учёного совета университета. На нём директор департамента госслужбы и кадровой политики минобрнауки России Алексей Свистунов представил коллективу вуза исполняющего обязанности ректора.

Им назначен, как отметил Свистунов, «нечужой для университета и свой для системы образования человек» - Алдар Дамдинов – выпускник исторического факультета, занимавший должность проректора БГУ по международным связям и социальной работе, с 2007 года возглавлявший министерство образования Бурятии, а в 2016-м году избранный депутатом Госдумы, где состоял в комитете по образования и науке.

- В своей приветственной речи Алдар Валерьевич сказал о том, что назначение руководителем родного вуза для него большая честь и ответственность. Он выразил благодарность предыдущему руководству вуза, которое много сделало для развития университета, - отмечают в университете.

Также он кратко высказался о задачах, которые предстоит решить университету: это войти в Топ-100 вузов России, продолжить процесс цифровизации, наращивания кадрового потенциала, а также социальная поддержка сотрудников университета. Из ближайших задач на первое место новый и.о. ректора БГУ поставил подготовку к юбилею университета.

- Готов к работе. Буду работать не покладая рук и требовать того же от коллектива, - сказал он.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 19 октября исполняющим обязанности ректора Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова назначен Алдар Дамдинов.
ректор БГУ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ в подвале многоэтажки нашли человеческий череп
В Улан-Удэ в подвале многоэтажки нашли человеческий череп
Общество, 20.10.2021
На страшную находку наткнулся работник управляющей компании

С начала года в Улан-Удэ украли 44 колодезных крышки
С начала года в Улан-Удэ украли 44 колодезных крышки
Общество, 20.10.2021
Большинство краж приходится на Октябрьский район
Забайкальцы вырубили лес на 4 млн не на том участке
Забайкальцы вырубили лес на 4 млн не на том участке
Общество, 20.10.2021
До участка, где разрешили вырубку деревьев, не смогли добраться по бездорожью 
«Не чужой человек»: Алдара Дамдинова представили коллективу БГУ
«Не чужой человек»: Алдара Дамдинова представили коллективу БГУ
Общество, 20.10.2021
Исполняющий обязанности ректора отметил, что готов к работе

В Иркутской области замерзают реки
Общество, 20.10.2021
Жителей региона просят воздержать от выходов на лёд
В центре Улан-Удэ волонтёры организовали викторину
В центре Улан-Удэ волонтёры организовали викторину
Общество, 20.10.2021
Горожане могли получить листовки с информацией про донорство и сладкие призы
Школу в Заиграевском районе Бурятии перевели на дистант
Школу в Заиграевском районе Бурятии перевели на дистант
Общество, 20.10.2021
Решение приняли на районном оперштабе
В Бурятии приятели убили напарника и закопали его тело в лесу
В Бурятии приятели убили напарника и закопали его тело в лесу
Общество, 20.10.2021
Вынесен приговор соучастникам преступления
Забайкалка перевела аферистам 2 млн
Забайкалка перевела аферистам 2 млн
Общество, 20.10.2021
Она перевела кровные на 16 номеров телефонов, которые мошенники обозначили как «безопасные счета»
В Бурятии выделено более 46 млн на ликвидацию последствий ЧС
В Бурятии выделено более 46 млн на ликвидацию последствий ЧС
Общество, 20.10.2021
Большая часть средств выделена на проведение аварийно-восстановительных работ по частичному восстановлению береговой полосы протоки Степная
В Иркутске в ДТП погиб водитель «Лады»
В Иркутске в ДТП погиб водитель «Лады»
Общество, 20.10.2021
Водитель и пассажир другой машины не пострадали
Валерий Шагжитаров покинул Улан-Удэнский горсовет депутатов
Валерий Шагжитаров покинул Улан-Удэнский горсовет депутатов
Общество, 20.10.2021
Ранее он был выбран главой Джидинского района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^