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В России хотят запретить уничтожение продуктов

В России хотят запретить уничтожение продуктов
Власть,  Фото:управление Россельхознадзора
Конфискованную, но пригодную в пищу еду хотят использовать по назначению

В России предлагают запретить уничтожать продукты питания, конфискованные или изъятые из обращения, но признанные пригодными. Как сообщает «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесён в Госдуму.

Парламентарии предложили внести изменения в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и дополнить его пунктом, запрещающим утилизировать пригодные в пищу продукты. Речь идёт о продуктах, конфискованных из-за нарушения законодательства или продуктового эмбарго.

Авторы инициативы предложили Роспотребнадзору и Россельхознадзору проверять качество таких продуктов, а потом использовать их по прямому назначению для государственных или муниципальных нужд.

- Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьёзное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Как рассказал «Известиям» автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, это касается всех продуктов питания, которые были изъяты в связи с нарушением закона, — и конфискованных, и санкционных.

Как сообщал «Байкал-Dailу», «санкционные» продукты не раз уничтожали в Бурятии. Ранее уничтожали крупу без документов и 19 кг сыра, а совсем недавно почти 50 килограмм польских яблок раздавили бульдозером.

Помимо этого, уничтожают фрукты и сыр в Чите и Иркутске.


продукты питания Россельхознадзор

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