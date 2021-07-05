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В Иркутске сожгли 27 кг санкционного сыра

В Иркутске сожгли 27 кг санкционного сыра
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Партию импортных сыров уничтожили в котельной завода

В Иркутске сотрудники таможни и Россельхознадзора во время рейда обнаружили партию санкционного сыра.


27 кг импортных сыров без ветеринарных сопроводительных документов выявили на продаже в магазине. Согласно маркировке на упаковке, производителями указаны Италия, Испания, Румыния, Голландия/Нидерланды.

- Владелец торговой точки не смогла представить каких-либо документов, подтверждающих происхождение сыров и законность их продажи. Контролирующие органы приняли решение об изъятии и уничтожении незаконного товара. Вся партия утилизирована путём сжигания в котельной завода ЖБИ в Иркутске, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.


Владельцу торговой точки назначен штраф в 30 тысяч рублей. Также выдано предупреждение о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства.



Справка:

С 2014 года в России введено продовольственное эмбарго в отношении стран Европы, а также США, Канады, Австралии – всего около 40 стран, из которых запрещён импорт определенных продуктов питания, овощей и фруктов и т.д.

Список санкционных товаров утвержден постановлением правительства РФ от 07.08.2014 №778 «О мерах по реализации указа президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Россельхознадзор санкции
 
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