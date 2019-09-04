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Польские яблоки раздавили бульдозером в Бурятии

Польские яблоки раздавили бульдозером в Бурятии
Бизнес,  Фото:Росссельхознадзор
На базе в Улан-Удэ торговали запрещёнными к ввозу польскими яблоками

Госинспекторы управления Россельхознадзора, специалисты Бурятской транспортной прокуратуры и таможенной службой провели проверку на торговой базе «Контакт» в Улан-Удэ.

Во время проверки выявлено нарушение: ИП Устинова реализовывала 8,8 килограмма польских яблок и хранила 40,7 килограмма яблок, происхождение которых установить не удалось.

Партия яблок общим весом 49,5 килограмма изъята, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Яблоки уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.

В 2015 году в России вступил в силу указ, согласно которому уничтожается так называемая санкционная, продукция, страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. Санкционные фрукты, овощи и другие продукты питания обычно уничтожают, давя бульдозерами на свалках.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году в Бурятии, к примеру, уничтожили сразу 1,5 тонны польских груш.
Россельхознадзор
 
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