В Бурятии уничтожили крупу без документов

Владельцев магазинов оштрафовали за нарушение



Проверка, проведённая специалистами управления Россельхознадзора и прокуратуры, выявила нарушение закона о зерне, качестве и безопасности продуктов его переработки в деятельности владельцев магазинов, расположенных в Иволгинском районе Бурятии.



Проверкой установлено, что в двух магазинах продавали зерно: рис, гречку, ячмень, геркулес, без маркировки и обязательной сертификации, подтверждающих качество и безопасность продуктов. Не соблюдались температурно-влажностный режим и сроки хранения круп. Кроме того, по результатам лабораторного исследования овсяные хлопья не соответствовали требованиям ГОСТа.



По постановлениям прокурора района владельцы магазинов привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы в размере 10 тысяч рублей каждому. Прокурором внесены представления, по результатам рассмотрении которых нарушения устранены, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, некачественная продукция уничтожена, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

