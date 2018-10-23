В Чите раздавили 230 кг фруктов

Санкционированные продукты нашли на рынках города





22 октября сотрудники Россельхознадзора проверили оптовые рынки в Чите.





Там нашли 230 килограмм фруктов, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации – 38 коробок свежих груш и лимонов.





На коробках нашли признаки перемаркировки и следы срыва этикетки. На момент проверки документы на продукцию отсутствовали.





Запрещённые фрукты были изъяты из оборота и уничтожены на полигоне бытовых отходов, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.