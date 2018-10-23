В Чите раздавили 230 кг фруктов

Санкционированные продукты нашли на рынках города
22 октября сотрудники Россельхознадзора проверили оптовые рынки в Чите.
Там нашли 230 килограмм фруктов, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации – 38 коробок свежих груш и лимонов.
На коробках нашли признаки перемаркировки и следы срыва этикетки. На момент проверки документы на продукцию отсутствовали.
Запрещённые фрукты были изъяты из оборота и уничтожены на полигоне бытовых отходов, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.
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