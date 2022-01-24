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Глава Бурятии: «Через неделю начнётся приток пациентов с ковидом в больницах»

Глава Бурятии: «Через неделю начнётся приток пациентов с ковидом в больницах»
Власть, 
Алексей Цыденов обратился к жителям Бурятии в связи с рекордным числом заболевших коронавирусом

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зафиксирован абсолютный рекорд по приросту заражений коронавирусом: за минувшие сутки, 23 января, выявили сразу 503 новых заражённых.

Сегодня утром к жителям республики обратился глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Добрый день, уважаемые земляки. Хочу сегодня к вам в очередной раз обратиться с учётом развивающейся ситуации по коронавирусу у нас в республике. Мы «растём» высокими темпами. Это в принципе и ожидалось. Омикрон в целом по миру и у нас в стране, везде, куда он приходит, распространяется очень быстро и очень широко. Также и у нас сейчас в республике, буквально за неделю более чем в два раза приросли по суточному объему заболеваемости. И, конечно, эта ситуация требует больше ответственности, больше внимательности, - подчеркнул он.

Глава добавил, что пока люди болеют легко, занятость больничных коек не такая высокая

- Это в первую очередь связано уже с большим процентом вакцинированных жителей и переболевших – тех, у кого есть иммунитет. Сейчас они легче проходят эту волну. Но всё равно количество заболевших людей увеличивается каждый день, и мы понимаем, что примерно через неделю у нас начнется серьезный приток уже в больницах. У нас на сегодня подготовлены дополнительные места в больницах, более того, мы вновь построенный онкологический центр пока временно переориентируем как инфекционную больницу, то есть это дополнительные мощности. У нас на сегодня полностью имеется запас лекарств, как для амбулаторного лечения, так и для стационарного лечения. Также мониторим ситуацию в аптеках – все лекарства есть в наличии, и мы за этим будем смотреть постоянно, - отметил глава Бурятии.

«Но всё равно нужно, чтобы все были максимально внимательны», - подчеркнул он. Алексей Цыденов напомнил, что сегодня в Улан-Удэ и части районов ряд школ ушли на дистанционное обучение.

- Пока это на две недели, будем смотреть по развитию ситуации. Выпускные классы – 11, 9, которым сдавать ЕГЭ и ОГЭ, будут ходить в школу, по остальным мы всё-таки пока делаем разобщение, переводим на дистанционное обучение, - пояснил глава.

Он призвал всех жителей Бурятии «быть внимательными», «воздерживаться от любых коллективных, массовых мероприятий» и «смотреть за своим здоровьем».

- Кто ещё не провакцинировался, необходимо провакцинироваться. У кого наступили сроки, прошло шесть месяцев с момента вакцинации, нужно ревакцинироваться. Вы знаете, я сам ревакцинировался, супруга у меня ревакцинировалась. Мы обновили иммунитет, и я всех призываю это сделать точно также, - обратился Алексей Цыденов.

Также он обратился ко всем работодателям с просьбой по максимуму, всех, кого можно, работников переводить на удалёнку.

- Мы не вводим сейчас это как обязательное к исполнению требование. Я прошу вас отнестись к своим работникам с пониманием и максимально перевести их на дистанционный режим работы. Конечно, это должно быть без ущерба бизнесу, но всё-таки, сейчас важно реализовать все меры для максимального разобщения. Нам нужно опять эту волну перейти. Мы уже много волн переживали, в итоге справлялись и эту тоже переживём и тоже справимся. Мы более готовы, мы запаслись новым оборудованием по кислороду, закупили кислородные концентраторы и в районные, и в городские больницы. Мы уже научились справляться с ковидом, вы все к этому привыкли, бизнес к этому адаптировался. Мы надеемся пройти с минимальными ограничениями и эту волну. Нужно, чтобы все были осторожны и внимательны. Здоровья всем! Работаем! – заключил Алексей Цыденов. 
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