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Мэр Улан-Удэ остался без одного из заместителей

Мэр Улан-Удэ остался без одного из заместителей
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Жамсо Гармаев уволился с поста заммэра Улан-Удэ

Жамсо Гармаев подал заявление об увольнении по собственному желанию с поста заместителя мэра – председателя комитета по строительству с 18 июня. Сейчас его обязанности исполняет заместитель председателя комитета по капитальному строительству Татьяна Матвеева, сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе мэрии.

Ещё в октябре 2020 года Жамсо Гармаеву пригрозили отставкой. Тогда мэр Игорь Шутенков на совещании заявил, что если возникнут проблемы с реконструкцией комбината школьного питания, Гармаеву следует самому написать заявление об увольнении.

Вообще вопрос возможного увольнения Гармаева, по некоторой информации, обсуждался с момента срыва графика отопительного сезона в сотых кварталах Улан-Удэ. Тогда подрядчик затянул ремонт теплотрассы, в результате чего жители не видели горячую воду месяц и мёрзли в своих квартирах, когда весь остальной город получил отопление. Следователи Следственного комитета возбуждали уголовное дело по статье «Халатность».

На посту заместителя мэра Улан-Удэ Жамсо Гармаев проработал около двух лет.

Справка:

Жамсо Гармаев родился 26 августа 1964 года в селе Ульзытуй Еравнинского района Бурятии. В 1983 окончил ПТУ-67 в Москве. В 1989 году окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в 1989 году мастером строительного управления Забайкальского ГОК. В 1991-1994 гг. работал начальником управления строительства ЦДУБ Эгитуйского дацана.

1994-1998 гг. - специалист отдела архитектуры и строительства администрации Баунтовского района.

В 1997 году прошёл профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы по специальности « Государственное и муниципальное управление»

С 1998 по 2002 годы являлся генеральным директором гостиничного комплекса «Одон». С 2002 по 2003 годы - директором МУП ЖКХ Железнодорожного района Улан-Удэ.

С 2004 по 2008 годы являлся управляющим МУП ЖКСК мкрн Загорск Улан-Удэ. С 2008 по 2009 годы являлся генеральным директором ООО ЖКСК мкрн Загорск.

2009 - 2010 годы - председатель РООР «Союз коммунальных предприятий Республики Бурятия».

С сентября 2010 года занимал должность заместителя руководителя администрации Железнодорожного района.

С декабря 2013 года - и.о. заместителя руководителя - председателя комитета по строительству администрации Улан-Удэ. В июне 2014-го был избран заместителем руководителя - председателем комитета по строительству администрации Улан-Удэ.

С апреля 2015 – по октябрь 2019-го – руководитель администрации Железнодорожного района.

С октября 2019-го по 18 июня 2021-го – заместитель мэра Улан-Удэ – председатель комитета по строительства.

Заслуженный работник сферы обслуживания Республики Бурятия. 
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