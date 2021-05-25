 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 мая

24 мая

Популярное

Замминистра культуры Бурятии метит в главы района

Замминистра культуры Бурятии метит в главы района
Власть,  Фото:сайт минкультуры Бурятии
Пять человек претендуют на пост главы Курумканского района Бурятии

В Бурятии определились кандидаты в главы Курумканского района. На место претендуют пять человек. Самый любопытный кандидат – действующий замминистра культуры Бурятии Леонид Будаев.

Леонид Будаев уроженец Баргузинского района. В разные годы он работал в минфине Бурятии, был заместителем главы Баунтовского района, в конце декабре 2014 года по итогам конкурса был назначен руководителем администрации Курумканского района. В 2018 году пришёл на должность заместителя министра культуры Бурятии по вопросам экономики, правовой работы и бухгалтерского обеспечения, где и трудится по настоящее время.

Помимо него, на кресло главы Курумканского района претендуют руководитель Иволгинского филиала Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта Вячеслав Ачитуев, генеральный директор ООО «Первая компания» Эрдэм Биликтуев, генеральный директор ООО «Сигнал +» Андрей Хурхесов и заместитель руководителя по развитию компании «Абсолют» Жаргал Элбенов.

Приём заявлений и документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе на пост главы района, завершён 24 мая. Сам конкурс пройдёт 7 июня.

Председателем конкурсной комиссии избран министр сельского хозяйства и продовольствия республики – зампред правительства Бурятии Галсан Дареев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле глава Курумканского района Бурятии Владислав Сультимов сообщил о сложении своих полномочий. Он рассказал о своём решении главе Бурятии Алексею Цыденову.

- В связи с моим желанием перейти на другое место работы и, учитывая, что нужны обновления, прошу вашего одобрения внести предложение в районный совет депутатов о сложении моих полномочий как главы муниципального образования «Курумканский район». Хочу поблагодарить вас, смею заверить, что в будущем, работая в других сферах деятельности, я готов приложить все усилия для дальнейшего развития нашего района, - отметил тогда Сультимов.



главы районов Курумканский район минкульт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Замминистра культуры Бурятии метит в главы района
Замминистра культуры Бурятии метит в главы района
Власть, 25.05.2021
Пять человек претендуют на пост главы Курумканского района Бурятии
Глава Бурятии назвал позором свалку в Тунке
Глава Бурятии назвал позором свалку в Тунке
Власть, 25.05.2021
Весь мусор, подчеркнул Алексей Цыденов, привезли местные жители, а не чужие
Коммуниста призывают извиниться перед главой минздрава Бурятии
Коммуниста призывают извиниться перед главой минздрава Бурятии
Власть, 25.05.2021
Слова коммуниста о том, что необходимо расстрелять Евгению Лудупову, шокировали многих жителей Бурятии
Глава Бурятии посетит мараловую ферму
Глава Бурятии посетит мараловую ферму
Власть, 25.05.2021
Сегодня, 25 мая глава Бурятии Алексей Цыденов прибыл с рабочим визитом в Тункинский район
В Иркутской области депутата будут судить за незаконную рубку
В Иркутской области депутата будут судить за незаконную рубку
Власть, 25.05.2021
Депутат вырубил деревья и увёз домой на санях  
Главный санврач Бурятии объяснил, как избежать введения жёстких ограничений
Главный санврач Бурятии объяснил, как избежать введения жёстких ограничений
Власть, 25.05.2021
Руководитель управления Роспотребнадзора назвал причины резкого скачка заболеваемости коронавирусом
В Монголии дан старт президентской избирательной кампании
В Монголии дан старт президентской избирательной кампании
Власть, 24.05.2021
На должность главы страны претендуют три человека
Юный борец бросил главу Бурятии через плечо
Юный борец бросил главу Бурятии через плечо
Власть, 24.05.2021
Ребята поборолись с Алексеем Цыденовым на открытии борцовской юрты
МВД отреагировало на предложение расстрелять бурятского министра
МВД отреагировало на предложение расстрелять бурятского министра
Власть, 24.05.2021
В центре громкого скандала оказался бурятский коммунист
Житель Бурятии обжаловал торги на аренду участков
Житель Бурятии обжаловал торги на аренду участков
Власть, 24.05.2021
До принятия решения по жалобе организатор торгов не вправе заключать договор
Глава Бурятии: «Новый карантин наш бизнес уже не выдержит»
Глава Бурятии: «Новый карантин наш бизнес уже не выдержит»
Власть, 21.05.2021
Алексей Цыденов поручил усилить работу мобильных групп
У заместителей мэра Улан-Удэ двукратный разрыв в доходах
У заместителей мэра Улан-Удэ двукратный разрыв в доходах
Власть, 20.05.2021
У некоторых заместителей мэра имеются по две машины
«Чрезмерно мягкий» приговор экс-главе района Бурятии ужесточили
«Чрезмерно мягкий» приговор экс-главе района Бурятии ужесточили
Власть, 20.05.2021
Районный суд назначил бывшему главе Баргузинского района только штраф

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^