Пять человек претендуют на пост главы Курумканского района Бурятии
В Бурятии определились кандидаты в главы Курумканского района. На место претендуют пять человек. Самый любопытный кандидат – действующий замминистра культуры Бурятии Леонид Будаев.
Леонид Будаев уроженец Баргузинского района. В разные годы он работал в минфине Бурятии, был заместителем главы Баунтовского района, в конце декабре 2014 года по итогам конкурса был назначен руководителем администрации Курумканского района. В 2018 году пришёл на должность заместителя министра культуры Бурятии по вопросам экономики, правовой работы и бухгалтерского обеспечения, где и трудится по настоящее время.
Помимо него, на кресло главы Курумканского района претендуют руководитель Иволгинского филиала Бурятского республиканского техникума автомобильного транспорта Вячеслав Ачитуев, генеральный директор ООО «Первая компания» Эрдэм Биликтуев, генеральный директор ООО «Сигнал +» Андрей Хурхесов и заместитель руководителя по развитию компании «Абсолют» Жаргал Элбенов.
Приём заявлений и документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе на пост главы района, завершён 24 мая. Сам конкурс пройдёт 7 июня.
Председателем конкурсной комиссии избран министр сельского хозяйства и продовольствия республики – зампред правительства Бурятии Галсан Дареев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле глава Курумканского района Бурятии Владислав Сультимов сообщил о сложении своих полномочий. Он рассказал о своём решении главе Бурятии Алексею Цыденову.
- В связи с моим желанием перейти на другое место работы и, учитывая, что нужны обновления, прошу вашего одобрения внести предложение в районный совет депутатов о сложении моих полномочий как главы муниципального образования «Курумканский район». Хочу поблагодарить вас, смею заверить, что в будущем, работая в других сферах деятельности, я готов приложить все усилия для дальнейшего развития нашего района, - отметил тогда Сультимов.
Замминистра культуры Бурятии метит в главы района
Власть, Фото:
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