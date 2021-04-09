В мэрии Улан-Удэ не комментируют информацию о возможном липовом дипломе

Неприятная история развернулась вокруг бывшего главы Советского района



В Улан-Удэ появилась информация о возможном выявлении поддельного диплома у высокопоставленного чиновника. Паблик ves_ulan_ude_ сообщает, что речь идёт о главе Советского района Базаре Батожаргалове. В сообщении говорится, что липовый диплом был выявлен в результате проверки прокуратуры.



В свою очередь, источник «Байкал-Daily» опроверг, что прокуратура проводила подобную проверку в мэрии. Если данная работа и проводилась, то это могла быть внутренняя проверка администрации города, пояснил источник.



В пресс-службе мэрии информацию о проверках и возможных выявленных нарушениях не комментируют. По поводу главы администрации Советского района ответили только следующим образом:



«Батожаргалов Базар Баирович подал заявление об увольнении по собственному желанию 7 апреля».



И.о. руководителя Советского района Улан-Удэ назначен Владислав Дармаев.



Базар Батожаргалов родился в 1975 году. Начинал трудовую деятельность в коммерческих структурах, вроде Бурятского ПАКБАНКа, ООО «Этнос» и др. В 2001 году пришёл в администрацию Улан-Удэ, где работал на разных должностях в комитете по управлению имуществом, комитете по социально-экономическому развитию, в администрации Железнодорожного района, комитете экономического развития, администрации Октябрьского района. В администрации Советского района трудился с апреля 2020 года.



В справке, которую ранее представляла мэрия Улан-Удэ, значилось следующее образование Базара Батожаргалова: Иркутская банковская школа Банка России (1994 г.), Бурятская государственная сельскохозяйственная академия по специальности «экономист» (2002 г.), Сибирская академия государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление» (2008 г.).







