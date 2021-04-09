 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 апреля

08 апреля

Популярное

У главы Советского района Улан-Удэ оказался липовый диплом

У главы Советского района Улан-Удэ оказался липовый диплом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В мэрии Улан-Удэ всё же прокомментировали ситуацию вокруг поддельного диплома

В администрации Улан-Удэ дали официальный комментарий по поводу бывшего главы администрации Советского района Базара Батожаргалова. Официально подтверждено, что у него выявили поддельный диплом.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром в мэрии эту информацию никак не комментировали, подтвердив лишь увольнение Батожаргалова. Спустя почти два часа появилась новая информация.

- Управлением по кадровой политике администрации Улан-Удэ установлен факт неподтвердившегося диплома у Б.Б Батожаргалова. Такие проверки проводятся регулярно, запросы по достоверности дипломов сотрудников направляются в вузы для подтверждения. Диплом Б.Б.Батожаргалова подтверждали, - сообщили в мэрии.

По результатам проверки материалы переданы в компетентные органы.

7 апреля Базар Батожаргалов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

И.о. руководителя Советского района Улан-Удэ назначен Владислав Дармаев.

Базар Батожаргалов родился в 1975 году. С 1995 по 2000 годы работал экономистом в Бурятском ПАКБАНКЕ Улан-Удэ, ООО «Этнос» и других организациях.

В 2001 году Базар Баирович начал трудовой путь в структурных подразделениях администрации Улан-Удэ. Работал на разных должностях в комитете по управлению имуществом, комитете по социально-экономическому развитию, в администрации Железнодорожного района, комитете экономического развития.

С 2010 по 2015 годы занимал должность заместителя руководителя администрации Железнодорожного района. В 2015 году стал заместителем руководителя по вопросам жизнеобеспечения администрации Октябрьского района Улан-Удэ. В апреле 2020-го был назначен заместителем руководителя администрации Советского района. Позже возглавил администрацию.

Что касается его образования, то ранее была следующая информация: Иркутская банковская школа Банка России (1994 г.), Бурятская государственная сельскохозяйственная академия по специальности «экономист» (2002 г.), Сибирская академия государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление» (2008 г.).


диплом администрация Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

У главы Советского района Улан-Удэ оказался липовый диплом
У главы Советского района Улан-Удэ оказался липовый диплом
Власть, 09.04.2021
В мэрии Улан-Удэ всё же прокомментировали ситуацию вокруг поддельного диплома
Глава Бурятии придумал лайфхак со стулом и планшетом
Глава Бурятии придумал лайфхак со стулом и планшетом
Власть, 09.04.2021
Пользователи оценили изобретение Алексея Цыденова
В мэрии Улан-Удэ не комментируют информацию о возможном липовом дипломе
В мэрии Улан-Удэ не комментируют информацию о возможном липовом дипломе
Власть, 09.04.2021
Неприятная история развернулась вокруг бывшего главы Советского района
Вице-спикер Хурала Бурятии объявила о намерении участвовать в праймериз «Единой России»
Вице-спикер Хурала Бурятии объявила о намерении участвовать в праймериз «Единой России»
Власть, 08.04.2021
От итогов голосования зависит, кого партия будет выдвигать на выборы в Госдуму
Глава Тувы ушёл в отставку
Глава Тувы ушёл в отставку
Власть, 08.04.2021
Врио главы стал Владислав Ховалыг
Баир Жамбалов не признал вину на суде
Баир Жамбалов не признал вину на суде
Власть, 08.04.2021
Бывший вице-спикер Народного Хурала выступил в суде по своему уголовному делу о смертельном наезде на девушку
Вячеслав Дамдинцурунов: «Готовимся к Алтаргане!»
Вячеслав Дамдинцурунов: «Готовимся к Алтаргане!»
Власть, 08.04.2021
Министр спорта Бурятии сообщил в соцсети о дате проведения масштабного фестиваля
В Бурятии утвердили комиссию конкурса на главного архитектора
В Бурятии утвердили комиссию конкурса на главного архитектора
Власть, 08.04.2021
Конкурсную комиссию возглавил глава Бурятии
Экс-глава агентства лесного хозяйства Бурятии не пришёл на суд
Экс-глава агентства лесного хозяйства Бурятии не пришёл на суд
Власть, 08.04.2021
Первое заседание по уголовному делу Алексея Щепина перенесли
В Бурятии объявили конкурс на главу Тунки
В Бурятии объявили конкурс на главу Тунки
Власть, 07.04.2021
Кто станет  следующим главой Тункинского района, решит райсовет
Глава Бурятии внёс законопроект о вытрезвителях
Глава Бурятии внёс законопроект о вытрезвителях
Власть, 07.04.2021
В Бурятии ежегодно замерзают насмерть более 100 пьяных человек
Глава Бурятии попросит бизнесменов помочь малышке Адисе
Глава Бурятии попросит бизнесменов помочь малышке Адисе
Власть, 07.04.2021
Родители тяжелобольной Адисы встретились с Алексеем Цыденовым
Генконсул Монголии обсудил сотрудничество с Забайкальем
Генконсул Монголии обсудил сотрудничество с Забайкальем
Власть, 06.04.2021
Перспективными направлениями станут обмен студентами и сельское хозяйство
Главный санврач Бурятии просит отказаться от школьных турпоездок
Главный санврач Бурятии просит отказаться от школьных турпоездок
Власть, 06.04.2021
Родителей и учителей призывают не завозить коронавирус в Бурятию
Министр спорта Бурятии открыл спортзал школы в Баунтовском районе
Министр спорта Бурятии открыл спортзал школы в Баунтовском районе
Власть, 06.04.2021
Новый спортзал Маловской школы стал самым крупным спортивным объектом района

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^