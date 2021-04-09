У главы Советского района Улан-Удэ оказался липовый диплом

С 2010 по 2015 годы занимал должность заместителя руководителя администрации Железнодорожного района. В 2015 году стал заместителем руководителя по вопросам жизнеобеспечения администрации Октябрьского района Улан-Удэ. В апреле 2020-го был назначен заместителем руководителя администрации Советского района. Позже возглавил администрацию.







Что касается его образования, то ранее была следующая информация: Иркутская банковская школа Банка России (1994 г.), Бурятская государственная сельскохозяйственная академия по специальности «экономист» (2002 г.), Сибирская академия государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление» (2008 г.).