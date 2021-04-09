У главы Советского района Улан-Удэ оказался липовый диплом

В администрации Улан-Удэ дали официальный комментарий по поводу бывшего главы администрации Советского района Базара Батожаргалова. Официально подтверждено, что у него выявили поддельный диплом.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром в мэрии эту информацию никак не комментировали, подтвердив лишь увольнение Батожаргалова. Спустя почти два часа появилась новая информация.
- Управлением по кадровой политике администрации Улан-Удэ установлен факт неподтвердившегося диплома у Б.Б Батожаргалова. Такие проверки проводятся регулярно, запросы по достоверности дипломов сотрудников направляются в вузы для подтверждения. Диплом Б.Б.Батожаргалова подтверждали, - сообщили в мэрии.
По результатам проверки материалы переданы в компетентные органы.
7 апреля Базар Батожаргалов написал заявление об увольнении по собственному желанию.
И.о. руководителя Советского района Улан-Удэ назначен Владислав Дармаев.
Базар Батожаргалов родился в 1975 году. С 1995 по 2000 годы работал экономистом в Бурятском ПАКБАНКЕ Улан-Удэ, ООО «Этнос» и других организациях.
В 2001 году Базар Баирович начал трудовой путь в структурных подразделениях администрации Улан-Удэ. Работал на разных должностях в комитете по управлению имуществом, комитете по социально-экономическому развитию, в администрации Железнодорожного района, комитете экономического развития.
С 2010 по 2015 годы занимал должность заместителя руководителя администрации Железнодорожного района. В 2015 году стал заместителем руководителя по вопросам жизнеобеспечения администрации Октябрьского района Улан-Удэ. В апреле 2020-го был назначен заместителем руководителя администрации Советского района. Позже возглавил администрацию.
Что касается его образования, то ранее была следующая информация: Иркутская банковская школа Банка России (1994 г.), Бурятская государственная сельскохозяйственная академия по специальности «экономист» (2002 г.), Сибирская академия государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление» (2008 г.).