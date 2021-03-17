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Премьер-министр России может приехать в Бурятию

Премьер-министр России может приехать в Бурятию
Власть,  Фото:пресс-служба Кремля, kremlin.ru
В рабочей поездке Михаила Мишустина будут сопровождать вице-премьеры и министры

Премьер-министр России Михаил Мишустин летом планирует снова посетить Дальневосточный федеральный округ, информация об этом появилась на сайте правительства.

Регионы, в которые приедет Мишустин, не называются. В августе 2020-го премьер-министр уже совершал рабочую поездку в ДФО. Тогда он в течение недели посетил сразу четыре региона – Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Так что не исключено, что в этот раз Михаил Мишустин приедет и в Бурятию.

Предполагается, что, как и в прошлый раз, Мишустина в этой рабочей поездке будут сопровождать вице-премьеры и министры.

- Летом правительство активно поработает на Дальнем Востоке, чтобы на месте посмотреть, как выполняются поручения президента, связанные с развитием этой стратегически важной для страны территории, и понять, что ещё нужно сделать для повышения качества жизни и улучшения экономической ситуации в регионе, – отметил он.

Справка:

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт с присвоением квалификации «инженер-системотехник». В 2003 году в Российской экономической академии имени Плеханова защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук. В 2010 году в Академии народного хозяйства при правительстве РФ защитил диссертацию на соискание степени доктора экономических наук.

В 1992–1998 годах работал на различных должностях в международном компьютерном клубе.

1998–1999 годы – заместитель руководителя Государственной налоговой службы России.

1999–2004 годы – заместитель министра Российской Федерации по налогам и сборам.

2004–2006 годы – руководитель федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

2007–2008 годы – руководитель федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

2008–2010 годы – президент группы компаний UFG («ОФГ Инвест»).

2010–2020 годы – руководитель Федеральной налоговой службы России.

16 января 2020 года указом президента назначен председателем правительства Российской Федерации.
правительство России
 
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