Галсан Дареев покинул пост ректора БГСХА

Галсан Дареев официально сложил полномочия ректора БГСХА.
18 февраля в БГСХА состоялось внеочередное заседание учёного совета, где Галсан Дареев представил своего преемника и подвёл итоги своей работы на посту ректора. Временно исполнять обязанности ректора будет Бэликто Цыбиков, сообщили в пресс-службе вуза.
Как сообщал «Байкал-Dailу», Дареев сменил кресло ректора БГСХА на пост зампреда правительства Бурятии – министра сельского хозяйства.
Галсан Дареев трудился ректором Бурятской ГСХА с июля 2019 года.
Бэликто Цыбиков – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, является заслуженным работником АПК Бурятии, лауреатом государственной премии Бурятии в области образования. Он опубликовал свыше 100 научных работ и учебно-методических публикаций и подготовил 120 специалистов для сельского хозяйства Бурятии, Тывы, Забайкальского края и Иркутской области. Бэликто Батоевич является выпускником агрономического факультета БГСХА и за его плечами более 20 лет педагогического опыта – он работал заведующим кафедрой «Общее земледелие», деканом агрономического факультета и в период с 2019 по 2021 гг. занимал пост первого проректора-проректора по учебно-воспитательной работе Бурятской ГСХА.
Справка:
Галсан Дареев родился 16 июня 1975 года в Якутске. В 1992 году окончил среднюю общеобразовательную школу №19 Улан-Удэ. В 1997 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике», квалификация «экономист-математик».
В 2002 году в Байкальском университете экономики и права (Иркутск) защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Во время учебы в аспирантуре с 1998 года работал по совместительству научным сотрудником отдела науки Бурятской государственной сельскохозяйственной академии; c 1999 года старшим преподавателем кафедры менеджмента и права БГСХА. В 2005 году назначен заведующим кафедрой «Экономика и организация АПК». Являлся заместителем декана по науке экономического факультета БГСХА.
С июля 2019 года по февраль 2020-го – ректор БГСХА.