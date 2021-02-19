Галсан Дареев покинул пост ректора БГСХА

Галсан Дареев родился 16 июня 1975 года в Якутске. В 1992 году окончил среднюю общеобразовательную школу №19 Улан-Удэ. В 1997 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике», квалификация «экономист-математик».В 2002 году в Байкальском университете экономики и права (Иркутск) защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.Во время учебы в аспирантуре с 1998 года работал по совместительству научным сотрудником отдела науки Бурятской государственной сельскохозяйственной академии; c 1999 года старшим преподавателем кафедры менеджмента и права БГСХА. В 2005 году назначен заведующим кафедрой «Экономика и организация АПК». Являлся заместителем декана по науке экономического факультета БГСХА.С июля 2019 года по февраль 2020-го – ректор БГСХА.