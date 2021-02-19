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Галсан Дареев покинул пост ректора БГСХА

Галсан Дареев покинул пост ректора БГСХА
Власть,  Фото:пресс-служба БГСХА
Дареев представил своего преемника в сельскохозяйственной академии

Галсан Дареев официально сложил полномочия ректора БГСХА.

18 февраля в БГСХА состоялось внеочередное заседание учёного совета, где Галсан Дареев представил своего преемника и подвёл итоги своей работы на посту ректора. Временно исполнять обязанности ректора будет Бэликто Цыбиков, сообщили в пресс-службе вуза.

Как сообщал «Байкал-Dailу», Дареев сменил кресло ректора БГСХА на пост зампреда правительства Бурятии – министра сельского хозяйства.

Галсан Дареев трудился ректором Бурятской ГСХА с июля 2019 года.

Бэликто Цыбиков – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, является заслуженным работником АПК Бурятии, лауреатом государственной премии Бурятии в области образования. Он опубликовал свыше 100 научных работ и учебно-методических публикаций и подготовил 120 специалистов для сельского хозяйства Бурятии, Тывы, Забайкальского края и Иркутской области. Бэликто Батоевич является выпускником агрономического факультета БГСХА и за его плечами более 20 лет педагогического опыта – он работал заведующим кафедрой «Общее земледелие», деканом агрономического факультета и в период с 2019 по 2021 гг. занимал пост первого проректора-проректора по учебно-воспитательной работе Бурятской ГСХА.



Справка:

Галсан Дареев родился 16 июня 1975 года в Якутске. В 1992 году окончил среднюю общеобразовательную школу №19 Улан-Удэ. В 1997 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике», квалификация «экономист-математик».

В 2002 году в Байкальском университете экономики и права (Иркутск) защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Во время учебы в аспирантуре с 1998 года работал по совместительству научным сотрудником отдела науки Бурятской государственной сельскохозяйственной академии; c 1999 года старшим преподавателем кафедры менеджмента и права БГСХА. В 2005 году назначен заведующим кафедрой «Экономика и организация АПК». Являлся заместителем декана по науке экономического факультета БГСХА.

С июля 2019 года по февраль 2020-го – ректор БГСХА.


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