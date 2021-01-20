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Экс-главе минсельхоза Бурятии подобрали новую должность

Экс-главе минсельхоза Бурятии подобрали новую должность
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Даба-Жалсан Чирипов лишился своего поста после обновления правительства Бурятии

Бывший министр сельского хозяйства Даба-Жалсан Чирипов возглавит представительство Бурятии в Монголии. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе минсельхозпрода республики.

Когда Чирипов вступит в новую должность, пока неизвестно.

Даба-Жалсан Чирипов не вошёл в состав нового правительства, утверждённого главой Бурятии 18 января. Должность заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия предложена ректору БГСХА Галсану Дарееву. Он сейчас находится в отпуске, по его возвращению будет произведена процедура оформления.

Представительство Бурятии в Монголии было реорганизовано в 2017 году, его присоединили к минэкономики.

Четыре года назад ещё и.о. главы Бурятии Алексей Цыденов раскритиковал его работу, сказав, что не знает, чем занимается представительство Бурятии в Монголии. По его мнению продвигать товары на монгольский рынок проще через тогрпредства.

Даба-Жалсан Чирипов руководил сельским хозяйством Бурятии с лета 2014 года. До этого он был главой Курумканского района. В 2015 году должность министра сельского хозяйства была повышена до уровня зампреда правительства Бурятии.
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