Александр Хинштейн рассказал о ДТП, в котором обвиняют Баира Жамбалова

В конце апреля в эфире телеканала «Россия-1» в ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» принял участие председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. На передаче он рассказал о громком деле – ДТП с погибшей 17-летней студенткой, в котором теперь обвиняемым стал вице-спикер Народного Хурала Бурятии Баир Жамбалов.
- Вот в январе текущего года вице-спикер Народного Хурала Бурятии, он же секретарь реготделения «Единой России» господин Жамбалов, находясь за рулём автомашины, как теперь выясняется, сбил человека – девочку, которая, оставленная без помощи, через два часа скончалась. После того, как это произошло, Жамбалов заявил, что за рулём был не он. Появился некий его товарищ, который оформил явку с повинной. Сказал, что это он сидел за рулём, а Жамбалов был в совершенно другой машине. Но то, как они это объясняли и рассказывали - у любого здравомыслящего человека не вызывало и тени сомнений – ДТП с высочайшей степенью вероятности было совершено именно этим вице-спикером, секретарём нашего отделения, - рассказал Александр Хинштейн.
Депутат Александр Хинштейн на ток-шоу рассказал о том, какие были предприняты меры в дальнейшем. Он отметил, что Баир Жамбалов уже лишился поста вице-спикера Народного Хурала, хотя известно, что окончательное решение о сложении полномочий будет решаться на сессии.
- Что мы сделали после этого? Мы могли закрыться абсолютно правовой формальной логикой – пусть разберётся следствие, когда предъявят обвинение…нет, мы услышали настроение людей. А в Бурятии это вызвало огромный, колоссальный резонанс. Девочку оставили умирать – если бы ей помогли, она осталась бы жива. Мы исключили Жамбалова из партии – я сам это предложил на заседании президиума генсовета, автоматом после этого он потерял должность секретаря реготделения, поскольку нельзя возглавлять партийную структуру, не будучи членом партии. После этого он лишился должности вице-спикера Народного Хурала, в минувшую пятницу в рамках ранее возбуждённого уголовного дела ему предъявлено обвинение, он помещён под домашний арест. А с его товарища, ранее себя оговорившего, все обвинения сняты, - подчеркнул Александр Хинштейн.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Баиру Жамбалову было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».
Следователи собрали доказательства виновности Жамбалова в наезде на 17-летнюю девушку. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого политика меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Я понимаю, что люди, которые видели эту историю, как она начиналась, глядя на неё, полностью разочаровывались во власти. Сегодня у кого-то из них, наверное, не у всех, вера, доверие к власти вернулось. В этом и наша задача – не просто набором каких-то популистских красивых громких фраз «За всё хорошее, против всего плохого» - нет, надо уметь спрашивать в том числе и себя, - заключил Хинштейн.