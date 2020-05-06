Баир Жамбалов «полетел» с поста вице-спикера Хурала Бурятии

Голосование по подследственному Баиру Жамбалову было тайным
Ставшим обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку Баир Жамбалов лишён поста заместителя председателя Народного Хурала Бурятии. Тайное голосование состоялось сегодня на сессии.
По вопросу о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя Народного Хурала Баира Жамбалова работали две комиссии. Это специально созданная комиссия во главе с её председателем Цырен-Даши Доржиевым и комиссия по мандатам и депутатской этике. В итоге первая установила, что действительно есть основания для прекращения полномочий Жамбаловым.
- Установлено следующее – в действии/бездействии Баира Жамбалова комиссия усматривает грубые нарушения правил депутатской этики, выраженные в оставлении места ДТП и оставлении в опасности пострадавшего лица, - сказал Цырен-Даши Доржиев.
От лица комиссии по мандатам и депутатской этике выступил Игорь Бобков.
- Комиссия по мандатам и депутатской этике рассмотрела обращение фракции «Единой России» в отношении заместителя председателя Хурала Баира Жамбалова. Комиссия по мандатам и депутатской этике Хурала усматривает грубое нарушение правил депутатской этики, выразившееся в бездействии заместителя председателя Народного Хурала Баира Жамбалова в неоказании необходимой помощи и оставлении в опасности несовершеннолетней после ДТП - в нарушение общепринятых этических норм поведения. Имеются основания для досрочного прекращения должностных полномочий, - зачитал он заключение.
В итоге проект постановления о досрочном прекращении должностных полномочий был включен в повестку сессии. Документом предлагалось датой прекращения полномочий установить 7 мая 2020 года. Позже состоялось тайное голосование. За снятие Жамбалова с должности проголосовали 43 депутатов, против 11, воздержался один.
Баир Жамбалов остаётся простым депутатом. Из рядов Хурала его обязательно исключат в случае вступления в силу обвинительного приговора суда. Или же если он напишет заявление по собственному желанию.
Как сообщал «Байкал-Daily», резонансное смертельное ДТП произошло в январе на трассе в Прибайкальском районе. Погибла 17-летняя студентка, жительница села Батурино. Её насмерть сбил джип, на котором ездит Баир Жамбалов. Изначально подозреваемым был его друг-бизнесмен. Он явился через несколько часов после наезда в полицию и взял вину на себя: якобы они решили поменяться машинами. Этой же версии придерживался и сам Жамбалов. В те дни он написал на своей странице в Facebook: «Кто был за рулем? За рулем был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она (...) Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал, что сбил человека. Я тут же вернулся. Галуст сказал, что на месте ДТП уже подъехали машины и есть люди. Скорее нужен медик. Думали, что быстрее будет привезти самим».
К слову, отец погибшей девушки изначально не верил в эту версию.
24 апреля Баир Жамбалов был задержан. Следователи собрали доказательства, что за рулём был именно он, а не его друг. Теперь Жамбалов стал единственным обвиняемым. На него возбуждено два уголовных дела по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности».
Жамбалов отправлен под домашний арест.
На днях произошедшее прокомментировал в эфире «России-1» председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн. Он, в частности, заявил: «У любого здравомыслящего человека не вызывало и тени сомнений – ДТП с высочайшей степенью вероятности было совершено именно этим вице-спикером».
Справка:
Баир Жамбалов родился 11 сентября 1965 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. В 1987 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства, в 2012 годуу - магистратуру Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «менеджмент».
Начинал трудовую деятельность с 1987 года по профессии в совхозе «Курбинский» Хоринского района, работал главным экономистом.
С 2000 по 2003 годы - председатель СПК «Курбинский».
С 2003 по 2012 годы - глава Хоринского района.
С 2012 по 2018 годы - заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.
В сентябре 2018 года избрался в Народный Хурал Бурятии по одномандатному округу №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Занял должность заместителя председателя Хурала.
В ноябре 2018 года был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Исключен из партии в январе 2020 года, после того самого ДТП.
Баир Жамбалов «полетел» с поста вице-спикера Хурала Бурятии
Власть, Фото:
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