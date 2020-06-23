Суд продлил домашний арест Баиру Жамбалову

Обвиняемый в смертельном наезде Баир Жамбалов не сможет выйти из дома всё лето
Бывший вице-спикер Народного Хурала Бурятии Баир Жамбалов остаётся под домашним арестом. 22 июня Советский районный суд Улан-Удэ продлил Жамбалову срок домашнего ареста на 2 месяца 12 суток, то есть до 6 сентября включительно.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство старшего следователя второго следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии.
- Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховный суд Бурятии, - сообщили в Советском райсуде.
Баир Жамбалов был задержан в апреле, он стал единственным обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю студентку в Прибайкальском районе Бурятии. Напомним, ДТП произошло ещё 5 января. По первоначальной версии, которой придерживался сам Жамбалов, за рулём его «Лэнд Крузера» был его друг-бизнесмен. Друзья возвращались с подлёдной рыбалки, и сперва оба заявляли, что они поменялись машинами. Предприниматель явился в отдел полиции спустя несколько часов после наезда на девушку.
Вот что писал в те дни сам Баир Жамбалов на своей странице в соцсети: «Кто был за рулем? За рулем был мой друг Галуст. Мы поменялись машинами, и это вина за которую себя буду всегда корить. Хотел попробовать проехать на новой машине друга - она совсем новая. Хотел попробовать какая она (...) Я выехал раньше и ехал впереди, Галуст позвонил и сказал, что сбил человека. Я тут же вернулся. Галуст сказал, что на месте ДТП уже подъехали машины и есть люди. Скорее нужен медик. Думали, что быстрее будет привезти самим».
Однако в апреле следователи в результате кропотливой работы собрали доказательства, что за рулём в момент наезда был всё же Баир Жамбалов. Он стал единственным обвиняемым. На него возбуждено два уголовных дела по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». В конце апреля Жамбалов был отправлен под домашний арест.
В марте с него сняли полномочия заместителя председателя Народного Хурала, Жамбалов остался рядовым депутатом. Жамбалов был с ноября 2018 года главным единороссом в Бурятии, теперь же исключён из партии.
Справка:
Баир Жамбалов родился 11 сентября 1965 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. В 1987 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства, в 2012 годуу - магистратуру Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «менеджмент».
Начинал трудовую деятельность с 1987 года по профессии в совхозе «Курбинский» Хоринского района, работал главным экономистом.
С 2000 по 2003 годы - председатель СПК «Курбинский».
С 2003 по 2012 годы - глава Хоринского района.
С 2012 по 2018 годы - заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.
В сентябре 2018 года избрался в Народный Хурал Бурятии по одномандатному округу №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Занял должность заместителя председателя Хурала до мая 2020-го.
В ноябре 2018 года был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Исключен из партии в январе 2020 года, после того самого ДТП.
Суд продлил домашний арест Баиру Жамбалову
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