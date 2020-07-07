Хурал Бурятии не передумал назначать нового вице-спикера

Место, освобождённое Баиром Жамбаловым, должно быть занято уже сегодня
Сегодня в парламенте Бурятии состоятся выборы нового заместителя председателя. Пост стал свободен после того, как в мае сняли полномочия с Баира Жамбалова. Как сообщал «Байкал-Daily», Жамбалов лишился должности вице-спикера и был понижен до рядового депутата, став единственным обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Сейчас он находится под домашним арестом.
Однако недавно стало известно, что Жамбалов подал в суд на Народный Хурал. Вероятно, как раз из-за кадрового вопроса.
Сегодня в повестке сессии седьмым по счёту значится вопрос об избрании заместителя председателя Хурала. С утра прозвучал призыв отказаться от этого вопроса.
- У нас одним из вопросов на сессии стоит кадровый вопрос об избрании заместителя председателя Народного хурала. В прессе мы прочитали о том, что Баир Жамбалов подал в суд на то, что его сняли по каким-то параметрам с должности незаконно. При обсуждении на комитете на мой вопрос докладчик ответил, что если Жамбалов выиграет суд, то придётся убирать заместителя председателя Народного Хурала. Владимир Анатольевич (Павлов, председатель парламента – ред.), надо как-то решить этот вопрос кадровый. Не очень солидно будет – занять должность, а потом вступить в непонятную кадровую чехарду. Поэтому если вопрос взвешенный, пускай остаётся. Если вопрос непонятный, то возможно для того, чтобы авторитет Хурала ещё ниже плинтуса не падал, может быть этот вопрос временно снять, - предложил депутат Иринчей Матханов.
Однако ему ответили, что всё проводится в соответствии с законом.
- Этот вопрос обсуждался на всех комитетах, обсуждался на фракции, и в соответствии с законом о Народном Хурале и Конституцией Бурятии, в случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Народного Хурала, заместитель председателя избирается на следующей сессии, то есть на этой. Мы идем в соответствии с законом., - сказал председатель парламента Владимир Павлов.
К слову, кого хотят назначить на пост, пока не озвучивается. Это станет известно сегодня по ходу дня.
У председателя Народного Хурала (Владимира Павлова) два заместителя. Одним из них был Баир Жамбалов, второй Цырен-Даши Доржиев.
Хурал Бурятии не передумал назначать нового вице-спикера
Власть, Фото:
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