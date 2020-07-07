 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Июля

06 Июля

Популярное

Хурал Бурятии не передумал назначать нового вице-спикера

Хурал Бурятии не передумал назначать нового вице-спикера
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Место, освобождённое Баиром Жамбаловым, должно быть занято уже сегодня

Сегодня в парламенте Бурятии состоятся выборы нового заместителя председателя. Пост стал свободен после того, как в мае сняли полномочия с Баира Жамбалова. Как сообщал «Байкал-Daily», Жамбалов лишился должности вице-спикера и был понижен до рядового депутата, став единственным обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Сейчас он находится под домашним арестом.

Однако недавно стало известно, что Жамбалов подал в суд на Народный Хурал. Вероятно, как раз из-за кадрового вопроса.

Сегодня в повестке сессии седьмым по счёту значится вопрос об избрании заместителя председателя Хурала. С утра прозвучал призыв отказаться от этого вопроса.

- У нас одним из вопросов на сессии стоит кадровый вопрос об избрании заместителя председателя Народного хурала. В прессе мы прочитали о том, что Баир Жамбалов подал в суд на то, что его сняли по каким-то параметрам с должности незаконно. При обсуждении на комитете на мой вопрос докладчик ответил, что если Жамбалов выиграет суд, то придётся убирать заместителя председателя Народного Хурала. Владимир Анатольевич (Павлов, председатель парламента – ред.), надо как-то решить этот вопрос кадровый. Не очень солидно будет – занять должность, а потом вступить в непонятную кадровую чехарду. Поэтому если вопрос взвешенный, пускай остаётся. Если вопрос непонятный, то возможно для того, чтобы авторитет Хурала ещё ниже плинтуса не падал, может быть этот вопрос временно снять, - предложил депутат Иринчей Матханов.

Однако ему ответили, что всё проводится в соответствии с законом.

- Этот вопрос обсуждался на всех комитетах, обсуждался на фракции, и в соответствии с законом о Народном Хурале и Конституцией Бурятии, в случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Народного Хурала, заместитель председателя избирается на следующей сессии, то есть на этой. Мы идем в соответствии с законом., - сказал председатель парламента Владимир Павлов.

К слову, кого хотят назначить на пост, пока не озвучивается. Это станет известно сегодня по ходу дня.

У председателя Народного Хурала (Владимира Павлова) два заместителя. Одним из них был Баир Жамбалов, второй Цырен-Даши Доржиев.
Народный Хурал депутаты Народного Хурала
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Экс-военному из Бурятии по ошибке начислили более миллиона рублей
Экс-военному из Бурятии по ошибке начислили более миллиона рублей
Власть, 07.07.2020
Минобороны по ошибке платило жителю Бурятии не один год
Хурал Бурятии не передумал назначать нового вице-спикера
Хурал Бурятии не передумал назначать нового вице-спикера
Власть, 07.07.2020
Место, освобождённое Баиром Жамбаловым, должно быть занято уже сегодня
В Иркутской области выдвигаются кандидаты на муниципальные выборы
В Иркутской области выдвигаются кандидаты на муниципальные выборы
Власть, 06.07.2020
Единый день голосования пройдёт 13 сентября
В Иркутской области началось формирование нового состава общественной палаты
В Иркутской области началось формирование нового состава общественной палаты
Власть, 06.07.2020
С 6 июля по 5 августа проводится приём документов от некоммерческих организаций по выдвижению кандидатов
Глава Бурятии отчитается о работе правительства
Глава Бурятии отчитается о работе правительства
Власть, 06.07.2020
Большой отчёт состоится в Народном Хурале
Первого президента Бурятии наградили «Трудовой доблестью»
Первого президента Бурятии наградили «Трудовой доблестью»
Власть, 04.07.2020
Леонид Потапов получил госнаграду в свой юбилей
Минздрав считает, что Россия вернётся к нормальной жизни не раньше февраля
Минздрав считает, что Россия вернётся к нормальной жизни не раньше февраля
Власть, 04.07.2020
Об этом сказал министр здравоохранения Мурашко
С выборов губернатора Иркутской области снялся один человек
С выборов губернатора Иркутской области снялся один человек
Власть, 03.07.2020
Участие в гонке продолжают 16 кандидатов
В одном из районов Забайкалья прокуратура требует открыть приют для животных
В одном из районов Забайкалья прокуратура требует открыть приют для животных
Власть, 03.07.2020
Бездействие администрации Петровск-Забайкальского района назвали нарушением принципа гуманности
Руководство «Газпрома» поблагодарило главу Бурятии
Руководство «Газпрома» поблагодарило главу Бурятии
Власть, 03.07.2020
Благодарность пришла за помощь в эвакуации вахтовиков из Якутии
Сити-менеджер Читы руками сломал свежеуложенный асфальт
Власть, 03.07.2020
«Такой асфальт должен быть?» - добивался ответа сити-менеджер
Российский омбудсмен помогает решить проблему жителя Бурятии
Российский омбудсмен помогает решить проблему жителя Бурятии
Власть, 03.07.2020
Жителя Бурятии посчитали мёртвым на родине в Молдавии
Алексей Цыденов поблагодарил жителей Бурятии
Алексей Цыденов поблагодарил жителей Бурятии
Власть, 03.07.2020
Глава Бурятии выпустил видеообращение по итогам голосования по Конституции
В Бурятию сегодня прилетит глава Ростуризма
В Бурятию сегодня прилетит глава Ростуризма
Власть, 03.07.2020
Утром 3 июля в Улан-Удэ прилетает руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^