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Баир Жамбалов родился 11 сентября 1965 года в селе Тэгда Хоринского района Бурятии. В 1987 году окончил Бурятский сельскохозяйственный институт по специальности экономист-организатор сельскохозяйственного производства, в 2012 годуу - магистратуру Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления по специальности «менеджмент».



Начинал трудовую деятельность с 1987 года по профессии в совхозе «Курбинский» Хоринского района, работал главным экономистом.



С 2000 по 2003 годы - председатель СПК «Курбинский».



С 2003 по 2012 годы - глава Хоринского района.



С 2012 по 2018 годы - заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития.



В сентябре 2018 года избрался в Народный Хурал Бурятии по одномандатному округу №28 (часть Хоринского, Кижингинского и Заиграевского районов). Занял должность заместителя председателя Хурала до мая 2020-го.



В ноябре 2018 года был избран секретарём Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Исключен из партии в январе 2020 года, после того самого ДТП.

Бывший вице-спикер Баир Жамбалов подал в суд на Народный Хурал Бурятии. Его дело относится к категории «о восстановлении на работе, государственной службе, иные споры по делам о восстановлении на работе».В суде заявление зарегистрировано 25 июня, его уже передали судье. Известно, что дело будет рассматриваться судьёй единолично. Сроки рассмотрения неизвестны.Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Жамбалов был задержан в апреле, он стал единственным обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю студентку в Прибайкальском районе Бурятии. Авария произошла 5 января. Изначально выдвигалась версия о том, что за рулём в момент наезда находился приятель Жамбалова, однако позже ему было предъявлено обвинение в связи с собранными доказательствами. Политика заключили под домашний арест, который недавно был продлён 6 сентября. В марте с него сняли полномочия заместителя председателя Народного Хурала, Жамбалов остался рядовым депутатом. Жамбалов был с ноября 2018 года главным единороссом в Бурятии, теперь же исключён из партии.