У работника автохозяйства мэрии подтверждён положительный результат на коронавирус
Мэр Иркутска Руслан Болотов работает в дистанционном режиме. Такое решение глава города принял после того, как у водителя автохозяйства администрации города, с которым он контактировал, был подтверждён положительный результат на коронавирусную инфекцию. Результат теста у Руслана Болотова отрицательный.
Как рассказал заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Иркутска Андрей Южаков, сотрудники администрации областного центра активно участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, проводимых Роспотребнадзором, медицинскими и волонтёрскими организациями с начала периода распространения COVID-2019.
- В частности, водители автохозяйства задействованы в работе по развозу предписаний Роспотребнадзора, проверке людей, находящихся на самоизоляции, возят специалистов, которые берут тесты у граждан, – отметил Андрей Южаков. – Несмотря на то, что все рабочие выезды осуществляются с соблюдением мер безопасности, первый положительный результат был выявлен именно в автохозяйстве.
Также случай заболевания коронавирусной инфекцией подтверждён в управлении специального обеспечения администрации Иркутска. Специалисты данного подразделения мэрии входили в состав рабочих групп, встречающих прилетающих граждан в международном аэропорту Иркутска и сопровождали их в обсерваторы. Установленные управлением Роспотребнадзора контактные лица направлены на самоизоляцию, у всех взят тест.
С момента вступления в силу указа губернатора Иркутской области о введении режима повышенной готовности (№59-уг от 18 марта 2020 года), часть сотрудников администрации Иркутска работает в удалённом режиме. Тем, кто находится на рабочих местах, выданы индивидуальные средства защиты, проводится дезинфекция помещений. Работа администрации города Иркутска осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Мэр Иркутска перешёл на дистанционный режим из-за водителя администрации
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