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43 фельдшерских пункта появится в этом году в Иркутской области

43 фельдшерских пункта появится в этом году в Иркутской области
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
19 из них уже сданы в эксплуатацию

Создание новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) обсудили исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Евгений Левченко. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства области.

19 фельдшерско-акушерских пунктов модульного типа в этом году уже сданы в эксплуатацию и начали функционировать. В рамках реализации проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» в этом году планируется открыть ещё 15 таких ФАПов. Больше всего – пять пунктов – разместят в Нижнеилимском районе, три – в Усть-Илимском, по два – в Заларинском и Осинском районах, по одному – в Братском, Усольском и Черемховском районах.

Также в этом году будут введены в эксплуатацию ещё девять ФАПов, которые должны были заработать в 2019 году. Основная причина задержки – неисполнение подрядчиками своих обязательств. Евгений Левченко заявил, что заключены новые договоры, ФАПы начнут работать в этом году. Четыре пункта расположены в Иркутском районе, два в Куйтунском, по одному – в Боханском, Черемховском и Шелеховском районах.

- В этом году мы достигнем беспрецедентной цифры: введём в эксплуатацию 43 ФАПа, из них 39 – модульного типа, четыре – объекты капитального строительства. Для сравнения: за предыдущие пять лет в области было открыто 58 пунктов. Совместно с региональным штабом ОНФ был проведён анализ причин, которые препятствовали вводу ФАПов в эксплуатацию, учтены недостатки, внесены существенные изменения в технические задания. Акцент сделан на строительство и монтаж ФАПов модульного типа. Эта технология позволяет набрать высокие темпы ввода объектов и наращивать их, – рассказал Евгений Левченко.

По словам Евгения Левченко, для ФАПов модульного типа не нужно проводить проектные и изыскательские работы, государственные экспертизы, получать разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. При необходимости модули с инфраструктурой можно переместить в другие населённые пункты.

- Фельдшерско-акушерские пункты очень нужны жителям небольших поселений. Они позволяют ускорить оказание медицинской помощи. Я поручаю разработать план-график строительства и ввода в эксплуатацию ФАПов, где будут отражены все этапы работ – от выделения земельных участков до открытия самих пунктов, - и неукоснительно их придерживаться. Срывы сроков открытия таких социально важных объектов недопустимы, – подчеркнул Игорь Кобзев.
здравоохранение Иркутская область строительство
 
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