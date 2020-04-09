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В Забайкалье главу села оштрафовали за игнорирование депутата

Власть, 
Чиновник ответил на обращение только после вмешательства прокуратуры

Петровск-Забайкальская межрайонная прокуратура Забайкальского края в марте провела проверку по обращению депутата совета сельского поселения «Балягинское» об оставлении без рассмотрения его обращения главой поселения.

Установлено, что данное обращение о предоставлении квартальных отчётов об исполнении бюджета и по другим вопросам поступило главе поселения в конце декабря 2019 года, однако ответ на него не был дан.

В соответствии с федеральным и региональным законодательством ответ на обращение депутата органа местного самоуправления должен быть предоставлен течение 15 дней со дня получения, а при необходимости проверки или дополнительного изучения – в 30-дневный срок с обязательным промежуточным уведомлением.

В связи с этим прокуратура внесла главе поселения представление с требованием устранить выявленные нарушения и возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ст. 5.5 закона Забайкальского края «Об административных правонарушениях».

По результатам рассмотрения принятых мер прокурорского реагирования депутату предоставлен ответ, а глава поселения привлечён к административной ответственности с наложением штрафа. Кроме того, виновное должностное лицо администрации привлечено также к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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