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Глава Бурятии и зампреды правительства публично отчитались

Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из ФСК, где проходит открытое совещание «Наша Бурятия»

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ проходит большое открытое совещание «Наша Бурятия». На нём свои доклады о проделанной работе и планах на будущее зачитали глава республики и шесть заместителей председателя правительства республики.

Также на мероприятии пройдут форсайт-сессии, на которых обсудят проблемы во многих отраслях. Всего организовано 12 рабочих групп. Сначала люди сами вносят предложения, затем обсуждают и выбирают приоритетные. Предложения, набравшие наибольшее количество голосов, отправится в работу.

Алексей Цыденов подчеркнул, что работа в таком формате весьма эффективна. Поскольку подобным методом в Бурятии реализовался проект введению субсидий для частных детских садов. Таким образом снижается родительская плата за садик. В 2019 году 25 лицензированных частных детских сада на 3093 ребёнка получили поддержку на образовательную деятельность. Субсидию на присмотр и уход получили 45 частных детсадов на 2604 ребёнка.

Также на совещании глава региона сообщил, что намерен как можно быстрее разрешить проблему загрязнённого воздуха. 
правительство РБ
 
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