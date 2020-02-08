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Глава Бурятии о качестве воздуха: «Решаем этот вопрос»

Глава Бурятии о качестве воздуха: «Решаем этот вопрос»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов рассказал о вариантах улучшения качества воздуха

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в ФСК проходит открытое совещание «Наша Бурятия». На нём глава республики Алексей Цыденов затронул тему воздуха в Улан-Удэ. Руководитель региона подчеркнул, что проблему качества воздуха хотелось бы решить как можно быстрее.

В Бурятии построен завод по производству пеллет, но как оказалось, не хватает сырья, чтобы производство функционировало.

- То есть, уже опилок не хватает, - пояснил Алексей Цыденов.- Пеллетное производство есть в Прибайкальском, в Баргузинском районах, сырья теперь нет. В любом случае, вопрос с качеством воздуха будем решать. Сейчас нашли альтернативный вариант – производство угольного кокса.

Из бурого угля делают кокс, который при сгорании он выбрасывает в атмосферу меньше вредных веществ. Например, бензопирена ниже от 40 до 200 раз. При этом по теплоёмкости он более эффективен, то есть отопительные печи не перекаливаются. 

- Эффективный проект, но опять же упираемся в вопрос цены. Надо, чтобы этот угольный кокс был доступен для людей по цене. Решаем сейчас этот вопрос. Решаем в разных направления: электроэнергия, газ, пеллеты… не знаю, может какое-то экзотическое решение, но всё равно найдём, - заключил Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой особо остро стоял вопрос загрязнённого воздуха в Улан-Удэ. Сохранялись неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Горожанам рекомендовали носить защитную одежду, маски и даже респираторы.

загрязнение воздуха
 
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